Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Buenos Aires

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país. Qué se elegirá en la provincia de Buenos Aires y quiénes son los candidatos.

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones de medio término a nivel nacional. En el caso de la provincia de Buenos Aires también se celebrarán los comicios en donde los habitantes elegirán los legisladores nacionales para ocupar las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

En este caso, todos los distritos del país votarán y se renovarán la mitad de las bancas de la Cámara Baja. En la provincia de Buenos Aires, el electorado representa al 37% del padrón total del país, por lo que el resultado que se obtenga en ducha jurisdicción será de vital importancia.

Elecciones 2025: cómo se votará con la Boleta Única de Papel

En la provincia de Buenos Aires se renovarán 35 bancas de diputados nacionales y la elección se realizará bajo el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que tendrá su «debut» en los comicios en Argentina.

Por su parte, el voto mediante la Boleta Única de Papel deberá hacerse bajo los siguientes pasos:

Ingresar al cuarto oscuro y seleccionar una Boleta Única de Papel

Con una lapicera marcar con una X en el recuadro del partido y candidatos elegido. Se recomienda llevar una birome para agilizar el proceso.

Doblar la Boleta Única de Papel siguiendo las líneas marcadas.

Entregar en la urna ante las autoridades de mesa.

Quiénes son los candidatos en las Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires

De cara a las elecciones que se desarrollarán este domingo, cada partido definió a sus candidatos para la provincia de Buenos Aires. Las listas, por su parte, serán encabezadas de la siguiente manera:

La Libertad Avanza: Diego Santilli, Karen Reichardt, Sebastián Pareja.

Fuerza Patria: Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois.

Provincias Unidas: Florencio Randazzo, Elisa Carrió, Emilio Monzó.

Unión Federal: Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, José Antonio Ibarra.

Coalición Cívica: José Manuel López, Elsa Llenderozas, Lisandro Hourcade.

FIT-U: Nicolás Del Caño, Romina del Plá, Juan Carlos Giordano.

Nuevo MAS: Manuela Castañeira, Juan Cruz Ramat, María Paz Álvarez.

Proyecto Sur: Ricardo Alfonsín, Lilia Estrella, Marina Cassese, Gustavo Fernando López.

Potencia: María Eugenia Talerico, Ricardo Alpert, Sofía De Hagen.

Unión Liberal: Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo.

Frente Patriota Federal: Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro César Biondini.

Movimiento Democrático Confederal: Santiago Cúneo, Mara Ordóñez, Raúl Biaggioni.

Nuevos Aires: Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Nievas.

Propuesta Federal: Fernando Burlando, Fabiana Martín, Fabián Améndola.

(El Cronista)