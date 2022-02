Elaboran un gel energético que contribuye al alto rendimiento deportivo

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), asistió en el desarrollo, habilitación y realización de diversos ensayos para determinar la calidad y la vida útil de un suplemento dietario para deportistas de alto rendimiento. A pocos meses de su lanzamiento, el producto se comercializa en todo el país.

El Instituto, organismo tecnológico que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, acompañó al nutricionista Germán Cantoni para elaborar, ensayar y comercializar un suplemento dietario en base a carbohidratos para consumo de deportistas denominado “ei gel energético”. Es un producto innovador que está diseñado para consumirse antes y durante entrenamientos intensos, carreras y demás eventos deportivos. En 40 mililitros de producto, posee 30 gramos de carbohidratos. En la actualidad, produce cerca de 10 mil geles mensuales.

Cantoni, nutricionista, deportista y emprendedor se acercó al INTI para ver si el organismo tecnológico podía ayudarlo a evaluar un producto que primero lo elaboró para consumo propio y frente a la demanda que se generó entre sus propios conocidos decidió emprender el proyecto y buscar ayuda profesional para evaluar el producto. “Yo no conocía una institución de estas características; me acerqué y la verdad, es que estoy sumamente agradecido por la ayuda que me brindaron”, afirma.

El gel ya se vende en todo el país en forma individual (por porción) o por cajas con varios sobres en cuatro sabores y cada uno cuenta con su correspondiente RNPA. El dueño de la empresa no descarta la posibilidad de exportar el suplemento, próximamente.

Desarrollo del producto

El desarrollo consistió en la realización de pruebas en conjunto con el usuario para definir y estandarizar la composición y elaboración del producto, sus ingredientes y proporciones. Se determinaron etapas del proceso y controles necesarios y se realizaron determinaciones físico químicas de pH y grados Brix para estandarizar el proceso de elaboración. La asistencia también incluyó el asesoramiento en cuanto a las especificaciones técnicas del equipamiento a emplear en la elaboración y envasado del producto.

En los laboratorios de INTI se realizaron ensayos para poder conocer la estabilidad microbiológica del producto y en función a ello definir la fecha de vencimiento. El trabajo incluyó la realización de cambios para mejorar distintos parámetros del producto. Se llevaron a cabo distintos controles de calidad y se valoraron aspectos organolépticos en comparación con otros productos del mercado.

Habilitaciones

Para la habilitación, fue necesario definir el rótulo del producto, estableciendo la información obligatoria y complementaria de acuerdo con lo previsto en cap. V del Código Alimentario Argentino (CAA). Se determinó la información para elaborar la tabla nutricional necesaria para la confección del mismo y se asesoró al usuario para definir el croquis del establecimiento, acondicionar el mismo con la infraestructura y equipamiento acorde a los lineamientos del CAA.

Para la habilitación del establecimiento y del producto el INTI puso su conocimiento a disposición de modo que la empresa cumpla con aspectos normativos sobre las condiciones generales de equipamiento e infraestructura y defina el rotulo de acuerdo con los lineamientos de Código Alimentario Argentino (CAA).