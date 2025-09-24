El Tesoro de EE.UU. prepara un programa de apoyo a Argentina

Scot Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, confirmó que Washington trabaja en un paquete de asistencia para respaldar al gobierno argentino. Algunas medidas ya están listas —como la compra de deuda soberana y un crédito de emergencia—, mientras que otras, como una línea de swap por US $20.000 millones con el Banco Central, aún se negocian. Parte del apoyo quedaría supeditado al resultado de las elecciones de octubre.

Washington evalúa un programa de respaldo financiero a la Argentina que incluiría una línea de swap por US $20.000 millones, compra de deuda soberana y créditos contingentes, según confirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scot Bessent, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. El anuncio marca un giro en el vínculo entre ambos países y suma señales de acercamiento luego del encuentro informal entre el presidente Javier Milei y Donald Trump.

“Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló Bessent, quien ocupa un rol clave en la política económica de la administración republicana. En su mensaje, el funcionario diferenció entre medidas que ya están listas para ejecutarse y otras que aún están en fase de negociación técnica con el equipo económico de La Libertad Avanza.

Entre las decisiones ya definidas, Bessent mencionó dos herramientas clave:

· La compra de bonos argentinos en dólares por parte del Tesoro de EE.UU., lo que apunta a brindar respaldo al valor de los activos soberanos en los mercados internacionales.

· Un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, una institución regional poco activa en los últimos años, pero que volvería a tener protagonismo bajo impulso norteamericano.

Las gestiones más complejas aún se encuentran en discusión, y podrían depender del contexto político local:

· Una línea de swap por US $20.000 millones entre el Tesoro y el Banco Central argentino, que permitiría reforzar las reservas sin necesidad de recurrir al FMI en el corto plazo.

· El fin de ciertas exenciones fiscales para exportadores de materias primas, una exigencia que apunta a mejorar la transparencia en la liquidación de divisas.

Uno de los aspectos más sensibles del mensaje de Bessent fue la mención explícita al proceso electoral argentino. El funcionario anticipó que algunas de las medidas más ambiciosas del programa se pondrán en marcha “solo en caso de un resultado electoral favorable”, en referencia implícita a la continuidad de la actual orientación económica.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”, afirmó Bessent, en una declaración que mezcla respaldo institucional y lectura política.

El paquete de apoyo que se diseña desde Washington no sólo representa un gesto de alineamiento bilateral, sino que también podría tener impacto en los equilibrios financieros regionales. En momentos en que varios países sudamericanos enfrentan presiones cambiarias, una intervención de esta magnitud por parte del Tesoro estadounidense marcaría un precedente.

Resta conocer, sin embargo, la reacción del Congreso norteamericano —clave para la aprobación de líneas de crédito o uso de reservas— y la posición de organismos multilaterales como el FMI y el BID, que siguen de cerca la situación argentina.