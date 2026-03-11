El semillero del golf inició la temporada en Junín

El calendario golfístico de la región comenzó a rodar tras la disputa de la primera fecha del ranking juvenil de la Federación de Golf del Noroeste de Buenos Aires (FENOBA). El campo del Junín Golf Club fue el escenario elegido para este reencuentro deportivo, donde más de 80 jóvenes promesas se dieron cita el pasado fin de semana para marcar el inicio oficial de la temporada 2026.La competencia se desarrolló bajo una exigente modalidad de fecha doble a 36 hoyos, ofreciendo un marco que combinó el rigor técnico con un ambiente marcadamente familiar. Entre las autoridades presentes destacó la figura de Pedro Bocaccio, presidente de FENOBA, quien resaltó el alto nivel de convocatoria en este arranque del campeonato y brindó detalles sobre la hoja de ruta que seguirá el calendario anual en la provincia.

El Club Atlético 9 de Julio tuvo una presencia protagonista a través de su Escuelita de Menores, enviando una delegación de seis jugadores que compitieron bajo la supervisión del profesor Claudio Roldán. El desempeño de la delegación local dejó saldos sumamente positivos en el medallero, destacándose la actuación de Isabel Cantero, quien se alzó con el primer puesto Neto en la categoría Albatros Damas.



En la misma categoría, Isabel Romero logró el segundo puesto Gross, mientras que Mateo Sendoya alcanzó la segunda posición en la variante Neto de Menores de 15 años. El equipo se completó con las sólidas actuaciones de Joaquina Romero en Águila Damas, Francisco Badaracco en Albatros Caballeros y Manuel López en Menores de 18, quienes demostraron la evolución técnica que viene gestando la institución.

Desde el Club Atlético señalaron que, más allá de los trofeos obtenidos, la prioridad institucional sigue siendo el fomento de valores como el compañerismo y la pasión por el juego. Para los jóvenes representantes, este torneo en Junín no solo significó un desafío deportivo, sino un paso fundamental en su proceso de formación dentro de un deporte que exige tanto temple como disciplina.