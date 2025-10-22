El rescatista Trump y el dilema de Milei: ¿intereses económicos o políticos?

En medio de la creciente tensión política en Estados Unidos por el cierre del gobierno federal debido a la falta de presupuesto, la presión sobre Donald Trump y su gabinete aumenta, especialmente por el rescate financiero al gobierno de Javier Milei. Nydia Velázquez, congresista demócrata de larga trayectoria, encabezó una carta firmada por 36 legisladores exigiendo explicaciones sobre el salvataje argentino. En una entrevista exclusiva con El Destape, Velázquez destacó que, mientras la economía de Argentina sigue siendo incierta, el respaldo estadounidense podría tener más que ver con la política interna de Trump que con razones económicas.

La congresista, una de las voces más influyentes de la Cámara de Representantes y miembro de la Comisión de Servicios Financieros, señaló que la falta de transparencia y las condiciones ambiguas del rescate, que incluye una ayuda de 20.000 millones de dólares, levantan serias preocupaciones en el Congreso de Estados Unidos. “La economía de Argentina es inestable y su capacidad de repago sigue siendo incierta”, afirmó Velázquez, aludiendo a la falta de garantías claras para los contribuyentes estadounidenses. “Nos preocupa que esta decisión no esté respondiendo a los intereses económicos de Estados Unidos, sino a los de un aliado político extranjero», añadió.

El cuestionamiento al apoyo de Washington no proviene solo de los demócratas. Varios republicanos, como Rand Paul, Josh Hawley y Chuck Grassley, también han expresado su rechazo a la ayuda financiera a Argentina. La crítica se centra en el desajuste entre el dinero destinado al rescate de un gobierno extranjero y la falta de recursos para programas nacionales, como salud o educación, que los estadounidenses también demandan. «Muchos se preguntan por qué podemos destinar 20.000 millones de dólares a Argentina mientras aquí seguimos con un gobierno cerrado y sin acceso a servicios básicos», indicó Velázquez.

Además de la dimensión política, algunos actores financieros privados, particularmente grandes firmas de inversión, también se benefician del rescate, lo que ha despertado más sospechas sobre los intereses que realmente están en juego. «Parece que estamos viendo una decisión que favorece a intereses privados a costa del bien público», señaló la congresista, quien destacó la falta de claridad sobre los términos de repago y las condiciones bajo las cuales se otorgan los fondos.

Por su parte, Trump mantiene una postura firme a favor de Milei, a quien considera un aliado clave en la región. Según Velázquez, este apoyo está motivado principalmente por razones políticas: «Trump ve una derrota de Milei como un golpe a su propio movimiento. Sabe que una caída de su aliado sudamericano sería reflejo de su propia caída política, y por eso está tan comprometido con evitarlo».

El rescate financiero, vinculado directamente con las elecciones presidenciales en Argentina, se convierte así en una herramienta tanto para asegurar el apoyo a Milei como para consolidar la imagen de Trump como defensor del orden mundial y de sus aliados. Sin embargo, para muchos en Estados Unidos, el paquete de ayuda se percibe como un símbolo de un doble estándar: mientras los recursos se destinan al extranjero, los problemas internos del país quedan en segundo plano, generando un creciente malestar entre los votantes y los legisladores.