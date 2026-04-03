El reclamo de los «soldados del silencio»

Juan José Molina, junto con familiares, el día de partir hacia la Patagonia.

Los soldados que estuvieron movilizados en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) pero no en las Islas Malvinas son conocidos principalmente como soldados continentales o excombatientes del TOAS. Cumplieron funciones de apoyo, defensa y vigilancia en el litoral marítimo patagónico, sin ser reconocidos oficialmente como veteranos de guerra.

A 44 años del conflicto Juan José Molina, nacido en Quiroga y residiendo actualmente en Bragado contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) su desempeño en aquellos días como soldado conscripto en la Guarnición de Ejército «Comandante Luis Piedrabuena», una base del Ejército Argentino localizada en la localidad homónima de la provincia de Santa Cruz.

Molina dice que “hay que contar la historia verdadera, no solamente una partecita (sic); nosotros venimos a aportar la parte de nuestra historia” Y agrega “la realidad es que Malvinas tuvo distintos teatros de operaciones porque el TOAS abarcó todo lo que fue Malvinas, su zona alrededor incluyendo la parte del litoral marítimo patagónico donde estábamos nosotros, incluía eso las bases aéreas, los puntos estratégicos militares y toda la parte de apoyo logístico”.

“¿Qué es la parte que no se cuenta y que se oculta?” se pregunta Molina y se responde: “Esta documentada en actas por los militares y no lo quieren reconocer. Hay un acta puntualmente del 24 de mayo de 1982 donde se incorporan las bases aéreas militares a lo que fue el TOAS y fue justamente desde allí donde más daño se hizo a la flota (inglesa), donde estaba la Fuerza Aérea y donde estábamos nosotros, no solo haciendo la logística sino la vigilancia a las bases y a parte de la población de la zona patagónica. Esa es la función que cumplimos nosotros, con órdenes operacionales, la tarea específica en el continente. Nosotros no fuimos a pasear al sur”. Juan José Molina estuvo destinado junto a otros camaradas de Quiroga y 9 de Julio en el grupo de artillería 101 en la Guarnición de Ejército «Comandante Luis Piedrabuena».

Atribuye la responsabilidad de borrar esos episodios de la historia que se cuenta al propio ejército argentino, pero agrega “nadie se va a comparar con el que estuvo en el frente de batalla, que tendrá su medalla de honor al valor en combate y bien merecida la tiene, pero no me dejes afuera a mí que me llevaste con 18 años que pasé las mismas consecuencias climáticas y físicas que el que estuvo en las islas. Nosotros recibimos órdenes operacionales y tenemos documentación que lo avala, órdenes puntuales”.

Juan José Molina, identificado con el círculo rojo en foto de Revista “Siete Días”

Molina, como otros, son ex conscriptos y personal movilizado en el territorio continental argentino durante el conflicto de 1982. Reclaman un Reconocimiento que ya lleva más de tres décadas demandando ser reconocidos como veteranos de guerra por parte del Estado, organizándose para visibilizar su rol.

Algunos datos. El TOAS fue el escenario de conflicto que incluyó el territorio continental desde donde se realizaron operaciones defensivas. Y se estima que fueron más de 9,500 soldados desplegados en el litoral patagónico. ¿Cuál es su situación?. A pesar de su participación y el riesgo enfrentado, no siempre reciben las mismas distinciones o beneficios que quienes combatieron en las islas. Estos rechazan ese reconocimiento para con aquellos que como Molina vienen expresando su reclamo.

A este grupo se le conoce también como «soldados del silencio» o «guardianes de la tierra firme» debido a que su labor no fue ampliamente reconocida en la historia oficial.

Molina cerró diciendo que: “Hay demasiada documentación, que hicieron los mismos militares y no reconocerla y negarla es lamentable, pero confío que esto va a tener una solución en algún momento. Se tiene que arreglar políticamente y para eso hay un proyecto de ley en el Congreso desde el 2018, que viene dando vueltas y no lo tratan”.

Molina como sus compañeros de lucha, que tenían 19 o 20 años cuando marcharon hacia el sur están cargando con décadas de reclamos por derechos y reconocimientos que no se terminan de concretar.