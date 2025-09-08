El peronismo logró triunfos en zonas rurales bonaerenses tradicionalmente adversas

El peronismo se impuso en varias regiones del interior de Buenos Aires donde el sector agropecuario tiene gran peso, logrando triunfos que no se veían desde hace 20 años. Prueba de ello, lo representa los triunfos en la Segunda y Cuarta secciones Electorales, donde están los campos de la denominada zona núcleo (maiceros, sojeros), y en menor medida, algunas regiones de la Séptima sección. Lugares éstos, que La Libertad Avanza (LLA), de antemano daba por ganados.

El oficialismo no pudo revertir los malos resultados del conurbano, donde el peronismo mantiene un desempeño sólido. LLA se quedó con la Quinta y Sexta Secciones Electorales, mientras que el espacio de Axel Kicillof, Fuerza Patria, se impuso en la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima y Octava, obteniendo un 47,28% frente al 33,71% de Milei, con el 98,9% de las mesas escrutadas.

Aunque el peronismo triunfó en las secciones agrarias (Segunda, Cuarta y Séptima), no necesariamente significa que el voto rural apoyara mayoritariamente a Milei, dado que la votación urbana influye de manera significativa en los resultados. Además, terceras fuerzas como Somos Buenos Aires o Hechos tuvieron un buen desempeño en ciertas localidades, especialmente en el centro-norte de la provincia.

Cuarta Sección Electoral

El PJ ganó en la Cuarta Sección, compuesta por 19 municipios del noroeste bonaerense, con el 40,2% de los votos, superando a LLA (30,28%) y a Somos Buenos Aires (19,95%), con un 94,47% de mesas escrutadas. Esta victoria, liderada por Diego Videla, representa la primera alegría del peronismo en la zona desde 2005, cuando el Frente para la Victoria se impuso. De los 19 municipios, Fuerza Patria ganó en 15, mientras que LLA se quedó con cuatro, incluyendo Trenque Lauquen y Nueve de Julio.

Segunda Sección Electoral

En la Segunda Sección, en el norte de la provincia, el PJ también logró imponerse tras 20 años, con el 35,48% de los votos, seguido por LLA con 29,84% y el frente Hechos con casi 24%, bajo la candidatura de Diego Nanni para diputados provinciales.

Séptima Sección Electoral

En la Séptima, de solo ocho municipios, Fuerza Patria ganó con el 38,23%, mientras que LLA quedó en segundo lugar con 32,84%. Gracias al sistema del Cociente Hare, las tres bancas para el Senado provincial quedaron para el peronismo. El PJ se impuso en 25 de Mayo, Bolívar, Olavarría, General Alvear y Tapalqué, mientras que LLA solo ganó en Azul. Somos Buenos Aires se quedó con Roque Pérez y Saladillo.

Estos resultados reflejan un notable regreso del peronismo en zonas rurales bonaerenses, marcando una recuperación electoral importante después de dos décadas. (InfoGEI)Jd