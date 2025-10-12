El peronismo afina la estrategia para frenar a Milei

Con una diferencia de 13 puntos a su favor en la provincia, Fuerza Patria apunta a consolidar su ventaja y ampliar bancas en el Congreso. Actos gremiales, presencia territorial y un 17 de octubre dividido marcan el pulso de una campaña que pone a prueba la unidad del peronismo. Mientras tanto, La Libertad Avanza intenta reordenarse tras el escándalo Espert.

A dos semanas de las elecciones legislativas, Buenos Aires se confirma como el principal escenario político del país. La disputa no es solo por votos, sino por modelos: Estado o mercado, derechos laborales o flexibilización, justicia social o ajuste perpetuo. En ese contexto, Fuerza Patria encara la recta final con una hoja de ruta territorial, sindical y simbólica, mientras La Libertad Avanza atraviesa días de turbulencia tras la caída de su primer candidato, José Luis Espert.

El objetivo en el oficialismo provincial es claro: sostener y ampliar la ventaja de 13 puntos obtenida el 7 de septiembre, consolidar más de 15 bancas propias en el Congreso Nacional y marcar el rumbo político que vendrá después del 26. La consigna “frenar a Milei” no solo se repite en los discursos: es el eje narrativo que articula la campaña, las movilizaciones y la expectativa de una segunda etapa política con nuevo protagonismo del peronismo bonaerense.

Mientras tanto, en La Libertad Avanza todo parece en revisión. La Cámara Nacional Electoral dio por cerrada la discusión sobre la candidatura de Diego Santilli, quien reemplaza oficialmente a Espert tras el escándalo por su vínculo con el empresario narco «Fred» Machado. Pero el conflicto por la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) sigue abierto y pone en duda la organización electoral de la oposición libertaria.

La campaña de Fuerza Patria combina recorridas barriales, actividades en redes y el respaldo de gremios y movimientos sociales. Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional, viene encabezando actos en distritos clave, acompañado por figuras del sindicalismo y del gabinete bonaerense. Mar del Plata fue escenario de un acto con fuerte contenido político, donde también participaron Jimena López, Sergio Palazzo, Oscar de Isasi y Hugo Moyano (hijo), entre otros.

“El plan de Milei ya fracasó. El 7 de septiembre la provincia le dijo que había que cambiar el rumbo. El 26 de octubre tenemos que reiterárselo, y de manera más fuerte”, afirmó Taiana en un mensaje que resume el tono de la campaña: confrontar con claridad, sin medias tintas.

Además, se multiplican los instructivos sobre cómo votar correctamente con la BUP y se insiste en mostrar la eficacia de la gestión provincial como contraste con las promesas del modelo libertario. El gobernador Axel Kicillof juega un rol central: no solo recorre el conurbano con los candidatos, sino que se prepara para cerrar la campaña con un acto fuerte en La Plata el lunes 20.

Este año, el Día de la Lealtad vuelve a mostrar las fracturas internas del peronismo. Aunque hay alianza electoral, no habrá un acto único. La CGT organizará su conmemoración el jueves 16 en su histórica sede de Azopardo, con un festival artístico y proyección sobre el edificio. Sin movilización, pero con clara intención de marcar presencia.

En paralelo, el cristinismo impulsa la caravana “Leales de Corazón” hasta el domicilio de Cristina Fernández en la Ciudad de Buenos Aires, convertida en símbolo de su prisión domiciliaria por la causa Vialidad. El recorrido partirá desde 12 puntos del conurbano, uno por cada año de gestión kirchnerista. La consigna será pedir “por su libertad y el fin de la proscripción al peronismo”.

El Movimiento Derecho al Futuro aún no confirmó si realizará un acto propio o si se sumará a alguna de las iniciativas en marcha. Lo cierto es que, como ocurrió en 2023, el 17 de octubre vuelve a mostrar que el músculo peronista existe, pero la unidad plena todavía está en disputa.

Aunque hoy la prioridad es ganarle a Milei, en La Plata y en las intendencias peronistas todos saben que el resultado del 26 también reabrirá la discusión por el liderazgo del espacio. Kicillof ya dio señales de querer disputar un rol más central a nivel nacional, especialmente si los números lo respaldan. El acto previsto en la capital provincial podría ser el punto de partida de esa nueva etapa.

En paralelo, los distintos sectores de Fuerza Patria evalúan cómo construir mayorías legislativas sin depender del humor cambiante de otras bancadas. El vínculo con el sindicalismo y los movimientos sociales aparece como una carta fuerte para sostener gobernabilidad si el Congreso se fragmenta aún más después del 10 de diciembre.

En esta etapa final, la estrategia de Fuerza Patria es clara: ampliar la diferencia en Buenos Aires, consolidar el poder legislativo y recuperar iniciativa política a nivel nacional. No hay margen para improvisaciones. La figura de Milei sigue ordenando el discurso opositor, pero el oficialismo bonaerense apuesta a que la experiencia de gestión, la cercanía territorial y la movilización de las bases pesen más que el marketing libertario.