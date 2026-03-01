El nuevo escenario político que dejó el Senado



Por Redacción Extra Digital

Por momentos, la escena del viernes en el Senado tuvo más de reconfiguración política que de simple trámite legislativo. El oficialismo consiguió la sanción definitiva de la reforma laboral y del nuevo régimen penal juvenil, pero lo verdaderamente relevante no fue solo el contenido de las leyes, Más que una victoria parlamentaria, fue una demostración de arquitectura política. El mensaje implícito fue claro: el Gobierno no solo logra sancionar, sino que empieza a construir una mayoría con proyección estructural.

Una mayoría en expansión

La Libertad Avanza edificó su triunfo con una coalición ampliada: radicales, PRO, el interbloque dialoguista “Impulso País” y aliados provinciales aportaron los votos necesarios. No se trató de un acompañamiento circunstancial, sino de un alineamiento que empieza a adquirir volumen político propio. El dato que sobrevuela el Senado es que el oficialismo quedó a seis votos de los 48 necesarios para alcanzar los dos tercios. En términos legislativos, esa cifra no es simbólica: representa la frontera entre gobernar con acuerdos tácticos y condicionar estructuralmente el funcionamiento institucional. La reforma laboral fue aprobada con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. La reforma penal juvenil alcanzó 44 apoyos. El número revela algo más profundo que la aprobación de dos proyectos: la consolidación de una mayoría que ya no depende exclusivamente del núcleo libertario.

Reforma laboral: conflicto y reconfiguración sindical

La ley sancionada redefine aspectos centrales del régimen laboral argentino. Limita asambleas gremiales, amplía el concepto de “servicios esenciales” —exigiendo entre 50% y 75% de actividad durante huelgas—, modifica el cálculo indemnizatorio y habilita mecanismos como el banco de horas mediante acuerdo individual. El oficialismo presentó la norma como un instrumento de formalización y dinamización del empleo.

El camino no fue lineal. En Diputados se eliminó el controvertido artículo 44, que modificaba el esquema salarial durante licencias por enfermedad no vinculadas al trabajo. El oficialismo retrocedió para sostener el núcleo del proyecto, especialmente el Fondo de Asistencia Laboral, que impacta sobre el sistema indemnizatorio. La vuelta al Senado terminó con sanción favorable. En paralelo, sindicatos y movimientos sociales protestaban en las inmediaciones del Congreso. El contraste entre la movilización callejera y la mayoría legislativa reflejó el desplazamiento del eje de poder: la resistencia gremial ya no alcanza para bloquear reformas si el oficialismo consigue masa crítica parlamentaria.

Régimen penal juvenil: el otro frente

La segunda pieza clave fue la reforma del régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años y crea un sistema específico para adolescentes entre 14 y 18. El oficialismo lo calificó como “histórico” y defendió su diseño bajo la premisa de intervención judicial rápida y esquema de sanciones con componente educativo y de reinserción. La oposición cuestionó la constitucionalidad y el financiamiento. Se prevén $23.700 millones para implementación en provincias, cifra que legisladores peronistas consideraron insuficiente. Las críticas también apuntaron al principio de culpabilidad disminuida y a la coherencia sistémica del modelo. Sin embargo, el dato político volvió a imponerse sobre el jurídico: 44 votos afirmativos consolidaron la idea de que el oficialismo puede articular consensos más amplios que su base original.

Más que leyes: una señal de poder

Lo central es que el Gobierno logró articular una mayoría estable en un Senado donde no tiene quórum propio. El número no solo sanciona leyes: proyecta gobernabilidad. El oficialismo exhibe ahora una doble narrativa: reformas estructurales y capacidad de acuerdo. La oposición, en cambio, enfrenta un dilema estratégico: resistir frontalmente o replegarse ante una mayoría que empieza a consolidarse. El Congreso ya no es un muro infranqueable. La pregunta que queda flotando no es si el Gobierno puede aprobar reformas, sino hasta dónde puede ampliar esa mayoría y qué costo político tendrá esa expansión. El Senado dio una señal. No fue solo una votación. Fue un movimiento de placas en el mapa del poder.