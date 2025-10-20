El mano a mano electoral a nivel país

De acuerdo a los últimos relevamientos de intención de voto realizados por diversas fuentes inobjetables del ámbito electoral, Fuerza Patria y sus distintas expresiones provinciales tendrían buenas posibilidades de imponerse en al menos diez provincias en las elecciones legislativas del próximo domingo. Entre ellas figura Buenos Aires, el distrito más grande del país, donde la diferencia actual respecto a La Libertad Avanza se ubicaría entre los siete y doce puntos, según el informe comparado de cuatro de las encuestadoras más reconocidas.

La Libertad Avanza, por su parte, conservaría ventaja en cuatro distritos, incluidos dos claves por su peso electoral: la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. El resultado nacional podría leerse de distintas formas: desde el oficialismo se intentará mostrar una victoria en votos absolutos, mientras que desde el peronismo destacarán el dominio territorial y el posible aumento de bancas propias en Diputados.

Uno de los desafíos en el análisis es la multiplicidad de sellos con los que se presenta el peronismo, que en varias provincias compite con listas diferentes y, en ocasiones, divididas. A esto se suma el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), que podría alterar el comportamiento del electorado, especialmente en casos donde la identificación partidaria no es evidente.

En Buenos Aires, la candidatura de Jorge Taiana por Fuerza Patria enfrenta el desafío de su bajo nivel de conocimiento, aunque cuenta con una estructura territorial consolidada. La Libertad Avanza, por su parte, lidió con la baja de José Luis Espert y un reemplazo a medias por Diego Santilli. Sin embargo, la continuidad del color violeta en la boleta ayuda a mantener la identificación del espacio.

Diversos informes del sector financiero y político coinciden en señalar que “el salvataje del Tesoro estadounidense no logró revertir el clima de desconfianza”, y advierten que el oficialismo enfrenta un contexto adverso que podría impactar en el desempeño electoral.

En los distritos que actualmente gobierna, el peronismo tendría altas chances de imponerse: Tucumán, Formosa, La Pampa, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero aparecen como bastiones consolidados. A ello se suman tres provincias no gestionadas por el PJ donde la tendencia también sería favorable: Santa Fe, Río Negro y Chubut. En Santa Fe, por ejemplo, la candidata Caren Tepp aparece al frente en varios estudios, generando preocupación en el oficialismo. En Río Negro, el peronismo habría desplazado a La Libertad Avanza, cuya candidata fue afectada por denuncias de vínculos con causas judiciales. En Chubut, Juan Pablo Luque estaría liderando la intención de voto sobre Maira Frías y Ana Clara Romero.

La Libertad Avanza conserva su fortaleza en CABA y Mendoza. En la capital, las encuestas ubican a Patricia Bullrich como ganadora en la categoría Senado, aunque con un margen menor al esperado, mientras que Alejandro Fargosi aparece más debilitado como candidato a Diputado. En Mendoza, Luis Petri mantiene una amplia ventaja. En Entre Ríos y Salta, LLA se beneficia de la fragmentación del peronismo, lo que le permitiría sostener ventajas ajustadas.

En provincias como San Luis y San Juan, la situación permanece abierta. En San Luis, la división entre el sector que responde a Alberto Rodríguez Saá y el kirchnerismo favorecería a LLA, en alianza tácita con el gobernador Claudio Poggi. En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego impulsa a su vice, Fabián Martín, mientras que el peronismo apuesta por una lista de unidad encabezada por Cristian Andino.

El agrupamiento de gobernadores bajo el sello de Provincias Unidas obtendría su mayor triunfo en Córdoba. Juan Schiaretti retendría la mayoría con una lista que alcanza el 35,2% de intención de voto. En ese escenario, Natalia de la Sota renovaría su banca, mientras que el peronismo quedaría en tercer lugar. También lograrían victorias en Jujuy y Corrientes, de la mano de los gobernadores Carlos Sadir y Gustavo Valdés, respectivamente.

En Chaco, el ex gobernador Jorge Capitanich aparece competitivo pese al acuerdo de LLA con el actual mandatario Leandro Zdero. En Santa Cruz, la disputa es reñida entre la lista oficialista, encabezada por el cura Juan Carlos Molina, y la apoyada por el gobernador Claudio Vidal.

Misiones y Neuquén mantendrían el dominio de las fuerzas provinciales: el Frente Renovador de la Concordia y La Neuquinidad, respectivamente, volverían a imponerse en sus distritos.

Un repaso provincia por provincia permite anticipar un escenario legislativo más favorable para el peronismo. Algunos de los estudios más recientes le adjudican a Fuerza Patria una ventaja nacional de entre seis y siete puntos porcentuales. De repetirse estos números en las urnas, el peronismo no sólo renovaría las bancas actuales sino que podría sumar representación, consolidándose como la primera minoría en la Cámara Baja. A una semana de los comicios, tanto el oficialismo como la oposición ajustan sus estrategias ante un resultado que será clave para el futuro político del país.