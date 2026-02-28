El “Luli” Mancini, nuevo entrenador de Mariano Navone

En un intento por recuperar el terreno perdido en el ranking ATP y encontrar la regularidad que lo llevó a ser la revelación de 2024, Mariano Navone empezará a trabajar con Alberto «Luli» Mancini como su nuevo entrenador principal. La noticia, aun no oficializada, llega apenas semanas después de que el joven nuevejuliense, de flamantes 25 años, pusiera fin a un ciclo de tres años junto a Andrés Dellatorre, el técnico que lo acompañó desde los torneos Future hasta el umbral del Top 30 mundial.

La elección de Mancini no es casual. El ex capitán del equipo argentino de Copa Davis y ex número 8 del mundo es una de las figuras más respetadas del circuito, con una reputación forjada en la capacidad de transformar el potencial de sus pupilos en resultados de elite. Bajo su tutela, jugadores como Fabio Fognini y Pablo Cuevas alcanzaron sus picos de rendimiento, y se espera que su experiencia sea el catalizador necesario para que Navone supere el bache anímico y tenístico que lo ha relegado al puesto 77 del escalafón internacional en este inicio de temporada.

El contexto de esta nueva alianza es de urgencia deportiva. Tras una gira sudamericana de polvo de ladrillo decepcionante, donde Navone sufrió eliminaciones tempranas en Buenos Aires y Río de Janeiro —perdiendo puntos vitales de las finales alcanzadas el año anterior—, el jugador reconoció la necesidad de un «cambio de aire» y de una visión técnica más experimentada. Una decisión que el propio Navone describió como dolorosa pero esencial para enfrentar los «nuevos desafíos» de su carrera.

Mancini llega con la misión de ajustar dos pilares críticos en el juego de Mariano: la consistencia en superficies rápidas y el manejo de la presión en los momentos decisivos de los torneos ATP. Mientras que en 2024 el argentino sorprendió al mundo con su capacidad de ganar partidos maratónicos, el 2025 y el comienzo de 2026 han mostrado a un jugador más predecible y vulnerable ante rivales de menor jerarquía. El «efecto Mancini» buscará inyectar esa cuota de agresividad táctica y templanza mental que el veterano entrenador supo desplegar tanto dentro como fuera de la cancha.



El debut oficial de esta dupla técnica se produciría en la inminente gira de cemento en Estados Unidos, comenzando por el Masters 1000 de Indian Wells. Para Navone, este no es solo un cambio de entrenador, sino una apuesta a todo o nada para demostrar que su explosión en el circuito no fue un fenómeno pasajero, sino el inicio de una trayectoria sólida en la elite del tenis mundial.