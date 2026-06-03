Buena participación en la Pastori 2026

La edición 2026 del Maratón Raúl Pastori dejó un preciso mapa del desarrollo atlético en las distintas escuelas del distrito. Hubo 806 inscriptos de los cuales finalmente corrieron 536. Los resultados oficiales oficiales marcaron un dominio sobresaliente del colegio anfitrión, la Escuela Técnica Nro2.

La categoría de Menores tuvo a los representantes masculinos de la Técnica N° 2 haciendo valer su localía de forma contundente. Ian Acosta se alzó con la victoria tras una ajustada definición frente a su compañero de equipo, Tomas Tolosa. El tercer lugar del podio fue para Nicolas Godoy, de la Escuela de Educación Secundaria N° 5, quien logró romper el binomio de los punteros.

En la contraparte femenina de la categoría menor, el protagonismo se trasladó al Instituto Jesús Sacramentado gracias a una sólida carrera de Luna Carbajo, quien se adjudicó la medalla de oro. La regularidad de la Escuela Técnica N° 2 volvió a quedar de manifiesto con el segundo puesto de Bianca Rodriguez, mientras que Alma Hernandez, de la EES N° 7, se quedó con el tercer escalón del cuadro de honor.

En Cadetes Masculino, Víctor Sosa, de la EES N° 8, dictó cátedra de regularidad y se llevó el primer puesto. No obstante, la Escuela Técnica N° 2 volvió a copar las posiciones de vanguardia gracias a las destacadas actuaciones de Bautista Bramante y Leo Conde, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente.

Por el lado de las mujeres, las miradas se concentraron en las corredoras del Instituto San Agustín. Olivia Martinez coronó una jornada magnífica al quedarse con la medalla dorada, logro complementado por su compañera Maite Novo en el tercer puesto. Entre ambas atletas se interpuso María José Celiz, quien con un meritorio segundo lugar sumó otra medalla de plata para la cosecha de la Escuela Técnica N° 2.

La categoría Juveniles reunió a los deportistas con mayor experiencia y rodaje en las pistas escolares. En varones se consagró Felipe Bartolomé, devolviendo al Instituto Jesús Sacramentado a lo más alto del podio en una carrera de alta exigencia física. La Escuela Técnica N° 2 exhibió una vez más su notable trabajo de fondo y preparación física al acaparar el resto de los lugares de privilegio con Ciro Amado en el segundo puesto y Simón Otaviani en la tercera posición.

El cierre definitivo de la jornada trajo la máxima alegría para la institución organizadora en la rama de Juveniles Femenino. Camila Simonelli revalidó los pronósticos y cruzó la línea de meta en primer lugar, consagrándose campeona frente a su público. Detrás de ella, Renata Lugones, de la EES N° 7, se adjudicó una valiosa medalla de plata, mientras que Mia Lariguet completó el podio dándole a la Escuela Técnica N° 2 su última medalla de la tarde.

El balance final de esta edición arroja un dato insoslayable para los analistas deportivos locales. De las dieciocho medallas en disputa a lo largo de todas las categorías, el colegio anfitrión logró retener un total de nueve medallas en sus vitrinas. La Escuela Técnica N° 2 no solo demostró capacidad organizativa, sino una hegemonía deportiva que la posiciona en la cúspide del atletismo juvenil de la región.