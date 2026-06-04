Moos: «Es clave que los patrimonios de los funcionarios sean públicos»

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El presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en 9 de Julio se refirió a las repercusiones de la implantación de ‘Ficha Limpia’ en el distrito de General Arenales, el primero de la provincia en implantar esa modalidad. Luis Moos mencionó los antecedentes de la situación en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9): “Insisto en la importancia de transparentar la función pública y recuperar la confianza de la gente; toda herramienta que ayude a esto es fundamental. En 9 de Julio, busqué el proyecto y confirmé que el presentado por el PRO en 2022 fue archivado, así que debemos reflotarlo y mejorarlo. También reclamamos la adhesión a la ley de ética pública y la ley 15000 sobre declaraciones juradas, que aún no se votan en la provincia. Es clave que los patrimonios de los funcionarios sean públicos y que nadie con antecedentes penales o deudores alimentarios integre listas”, dijo Moos para agregar que “estamos retomando proyectos de años anteriores, ahora que tenemos representación en la comisión correspondiente, lo que antes no era posible. Buscamos trabajar en conjunto con otros bloques, especialmente en temas de ética pública y ficha limpia, para transparentar la función pública y lograr representación real en las comisiones. Queremos reflotar y consensuar estos proyectos, como ya se hizo en otros temas importantes, y seguimos comprometidos con la transparencia y la participación”.

Además, Moos se refirió a la situación de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios ‘Mariano Moreno’ Ltda y su situación por el juicio millonario iniciado por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima): “Recalco la importancia de reconocer deudas a distribuidoras de energía por parte del Estado, tema que también mencioné en la última sesión. La cooperativa eléctrica local enfrenta embargos millonarios por deudas con CAMMESA, agravados por intereses y costas, debido a decisiones políticas equivocadas y falta de pago oportuno. Solo quienes adhirieron al plan de pago serán reconocidos; el resto irá a juicio y embargos. La situación es insostenible y requiere transparencia y responsabilidad, ya que afecta gravemente a toda la comunidad”. Y finalizó diciendo: “Todas aquellas instituciones que están ligados a los bienes de la comunidad en forma pública, tiene que transparentar su gestión”.