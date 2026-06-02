Doble jornada de Básquet en Atlético

Atlético 9 de Julio desplegó el sábado pasado un importante operativo organizativo que incluyó la coordinación de planteles, cuerpos arbitrales y mesas de control para recibir tanto a los certámenes masculinos de la Asociación de Chivilcoy como a los femeninos de la Asociación Juninense.

La actividad comenzó por la mañana con los compromisos de las divisiones menores masculinas. Atlético recibió al Club Atlético Roque Pérez, entidad que se presentó únicamente con tres categorías debido a la ausencia de su plantel de Cadetes. El saldo de los primeros encuentros resultó sumamente favorable para los anfitriones, quienes impusieron condiciones basadas en una intensa presión defensiva en toda la cancha y una alta efectividad ofensiva. El duelo más equilibrado se dio en la categoría Minibásquet, donde Atlético se quedó con la victoria por 56 a 45. Posteriormente, en Infantiles, la supremacía local fue notoria desde el inicio, logrando estirar la ventaja en los cuatro parciales para sellar un abultado 79 a 15.



El cierre del bloque matutino ofreció el marcador más holgado en la categoría Juveniles. A través de transiciones rápidas y contraataques fulminantes, el conjunto dirigido por Juan Pablo Merico y el preparador físico Andrés Pastori superó la barrera de los tres dígitos, finalizando el partido por 100 a 24. El goleo del equipo ganador estuvo liderado por el destacado aporte de A. Santillán con 29 puntos y V. Rossi con 22 unidades.

Por la tarde, el escenario cambió para dar paso a la rama femenina del torneo de la Asociación Juninense de Básquetbol. Atlético midió fuerzas ante el Club Porteño de Chacabuco en un cruce que presentaba expectativas debido al liderazgo del equipo de 9 de Julio en la categoría Infantiles. Sin embargo, ante la falta de presentación de esa división por parte de la visita, la acción se concentró en los dos niveles restantes. El choque en Cadetes ofreció un desarrollo cerrado y de marcador ajustado, donde las locales lograron una ajustada victoria por 39 a 36. La jornada concluyó con el enfrentamiento en Juveniles, donde las visitantes de Chacabuco revirtieron la tendencia del día y se llevaron un triunfo por 42 a 21, cerrando así un sábado de intensa competencia interprovincial.