El Gobierno busca oxígeno en medio de señales de desgaste

El Gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa crítica, marcada por la presión cambiaria, la caída de reservas internacionales y un creciente desgaste político. La estrategia oficial de sostener el tipo de cambio mayorista dentro de la banda fijada por el programa económico ha obligado al Banco Central a desprenderse de US$ 1.100 millones en sólo tres jornadas.

Esta dinámica acentúa la fragilidad del esquema vigente y reabre el debate sobre su viabilidad en el corto plazo.

El dilema central que enfrenta la administración nacional gira en torno al uso de reservas: las divisas disponibles —tanto en el Tesoro como en el BCRA— se destinan a contener el dólar, pero también son necesarias para afrontar compromisos de deuda que se acumulan en las próximas semanas.

Las cifras son elocuentes: el miércoles, el BCRA vendió US$ 53 millones; el jueves, US$ 379 millones; y este viernes, US$ 678 millones. Tras estas operaciones, las reservas brutas quedaron en US$ 39.258 millones. Restan aún 27 ruedas cambiarias antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, rompió el silencio mediático y reafirmó la estrategia oficial: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, sostuvo en una entrevista junto a sus colaboradores en un canal de streaming afín al oficialismo. Lo acompañaban el vicepresidente del BCRA, José Luis Daza, y su presidente, Santiago Bausili.

A la misma hora, circulaban versiones —difundidas por el diario Ámbito Financiero— que indican que el Gobierno argentino y la administración estadounidense podrían estar trabajando en una nueva bilateral entre Donald Trump y Javier Milei. Según esa hipótesis, el Tesoro de EE.UU. estudiaría un préstamo excepcional para la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

El antecedente no es menor. En abril, la agencia Bloomberg reveló que el actual titular del Tesoro, Scott Bessent, habría manifestado en un encuentro privado del JP Morgan que un apoyo financiero a la Argentina estaba bajo análisis en caso de que surgieran «problemas ajenos a la voluntad del país».

Aunque no existen confirmaciones oficiales, la posibilidad de un salvataje externo vuelve a instalarse en la agenda en un momento de alta vulnerabilidad financiera. El problema estructural de fondo sigue siendo el perfil de vencimientos: el Gobierno debe afrontar pagos con bonistas privados y con el FMI, sin un colchón robusto de reservas ni señales de acceso a financiamiento de mercado.

En este contexto, llamó la atención un artículo incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, presentado por el propio Presidente por cadena nacional. El artículo 55 plantea una modificación en las condiciones legales para futuros canjes de deuda, al eliminar la obligación de que las reestructuraciones incluyan al menos dos de tres mejoras para el Estado (reducción de capital, extensión de plazos o baja de tasa). La propuesta generó preocupación en distintos sectores políticos y económicos.

Desgaste político y búsqueda de reposicionamiento

En el plano político, el oficialismo arrastra el impacto de la reciente derrota en la provincia de Buenos Aires, donde fue superado por casi 14 puntos. La escalada del riesgo país, que cerró en 1.453 puntos básicos, y el derrumbe de los bonos argentinos refuerzan la sensación de deterioro generalizado. Como contracara, las distintas expresiones de la oposición comienzan a capitalizar el malestar creciente.

Con ese telón de fondo, Milei viajó este viernes a Córdoba, un bastión clave para su espacio. Allí encabezó actividades en la Bolsa de Comercio y en el Parque Sarmiento, en lo que se interpreta como el puntapié de un relanzamiento de campaña. En la provincia mediterránea, Milei obtuvo uno de sus mejores resultados en el balotaje de 2023 (74%), pero encuestas recientes marcan un retroceso en su imagen.

La dirigencia local también observa el movimiento con atención. Córdoba es sede del emergente espacio «Provincias Unidas», integrado por figuras como Juan Schiaretti, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), que intentan consolidar una tercera vía de perfil moderado. Además, es el hogar de empresarios de peso como Luis Pagani (Arcor) y Roberto Urquía (AGD), actores relevantes del círculo económico nacional.

«La visita de Milei a Córdoba será un termómetro político: si logra reposicionar la lista de candidatos nacionales o si, por el contrario, se confirma una caída en el respaldo», analizó un dirigente peronista local con larga trayectoria.

La combinación entre fragilidad financiera, pérdida de iniciativa política y necesidad de respaldo externo configura un momento especialmente delicado para el Gobierno. Las próximas semanas serán decisivas no sólo para la estabilidad del tipo de cambio, sino para el rumbo mismo del proyecto libertario.