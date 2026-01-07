El Gobierno aseguró el pago de un vencimiento

El Gobierno de Javier Milei ha conseguido finalmente los recursos necesarios para cumplir con el próximo vencimiento de deuda, que se celebrará el viernes 9 de enero. En total, el Tesoro deberá abonar alrededor de U$S 4200 millones en concepto de bonos. A tan solo tres días de la fecha límite, el oficialismo ha cerrado acuerdos con un grupo de bancos que le permitirán obtener los dólares necesarios a través de un préstamo directo.

Según fuentes oficiales, el Tesoro accedió a un crédito del tipo REPO con entidades financieras, lo que completará el monto necesario para cubrir el vencimiento. Además, a estos dólares se suman otras sumas obtenidas por el Gobierno de diversas fuentes, lo que garantiza que el pago se realice dentro del plazo previsto. Este vencimiento corresponde a bonos lanzados en 2020 como parte de la reestructuración de deuda que se produjo durante el gobierno de Alberto Fernández. Los bonos incluyen emisiones de deuda tanto en dólares como en euros, con vencimientos previstos para 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046.

De acuerdo con los detalles proporcionados, un conjunto de bancos había propuesto originalmente un financiamiento por hasta U$S 7000 millones, de los cuales el Gobierno decidió tomar solo U$S 1600 millones para cumplir con los pagos inmediatos. En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el mercado comprando 83 millones de dólares este martes, lo que permitió que las reservas internacionales superaran por primera vez en la era Milei los U$S 44.000 millones. Las reservas netas del BCRA, excluyendo los compromisos de deuda, se sitúan actualmente en U$S 2560 millones, aunque se presume que los U$S 700 millones derivados de la privatización de las hidroeléctricas del Comahue hayan ingresado también a las arcas del Central.

El 21 de diciembre pasado, en una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei había asegurado que el Gobierno estaba preparado para enfrentar los vencimientos de enero. «Vamos a pagar», había afirmado con firmeza, detallando que ya contaban con gran parte de los dólares necesarios y con diversas opciones de financiamiento abiertas. Además, había confirmado que el Gobierno recibió ofertas de préstamos Repo por hasta U$S 7000 millones, lo que le permitiría asegurar los pagos del vencimiento sin inconvenientes.

El pago de U$S 4200 millones este viernes representa el primer paso de un largo camino de vencimientos, con un total de entre U$S 17.000 y U$S 20.000 millones de deuda a abonar a lo largo del año. Estos pagos abarcarán tanto el capital como los intereses de los bonos emitidos en los últimos años. El compromiso adquirido por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluyó una meta de acumulación de reservas de U$S 17.000 millones para este año. Este objetivo es clave para asegurar que el país pueda seguir cumpliendo con los vencimientos de deuda a medida que avanza el año.

El pago de los U$S 4200 millones en bonos que vence el 9 de enero incluye aproximadamente U$S 3000 millones en capital y U$S 1500 millones en intereses. Los dos bonos más relevantes para este vencimiento son los bonos globales y los bonares, que representan una porción importante de la deuda emitida en 2020.