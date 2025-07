El fuego cruzado entre el kicillofismo y La Cámpora le pone suspenso al cierre de listas

Los tres sectores más importantes de Fuerza Patria presionan hasta el límite en las negociaciones para obtener lugares. Las versiones de dos de los campamentos enfrentados que dilatan el acuerdo por las candidaturas.

Las versiones cruzadas entre el kicillofismo y el cristinismo se expresan en todo momento y complejizan el escenario. «El problema a esta hora es el MDF. La Primera y la Tercera la encabeza Axel. Y no se ponen de acuerdo», contaron desde el kirchnerismo.

A su vez, lanzaron: «Hay team testimoniales y team no testimoniales. Kato vs Achaval, Magario vs Cascallares». Así plantearon que existirían diferencias hacia el interior del MDF entre los candidatos a legisladores en las regiones más importantes.

Sin embargo, en las cercanías del Gobernador caracterizaron el panorama como «crítico» y negaron rotundamente la especie vertida por sus socios de Fuerza Patria. «Nosotros tenemos todo cerrado en las ocho secciones», remarcaron

En ese aspecto, explicaron que «propusimos nombres entrables para todas las secciones». Además, sobre los conflictos en los municipios adelantaron que «los distritos se orden cuando se ordene arriba».

Otro punto que genera incógnita en el peronismo es sobre Máximo Kirchner y el rol que adoptó en los últimos días en las negociaciones. Tras varias consultas por este medio, se pudo confirmar que no forma parte de las discusiones de manera presencial.

En cuanto al Frente Renovador, alrededor de las 17 Massa había ingresado a reunirse con Kicillof con la intención de reencauzar discusiones abiertas. También se hicieron presentes jefes comunales y armadores massistas que están al tanto de las negociaciones

“Massa entró a tener una reunión para destrabar distritos y secciones tironeadas”, contaron fuentes del massismo. Asimismo, remarcaron que “a esta hora hay una premisa a respetar a rajatabla: no vamos a pagar por peleas ajenas”.

En el FR responsabilizan al resto de los sectores por dilatar los acuerdos en los municipios y que eso lleve a complicar lo que sucede en el plano seccional. Por estas horas la pelea está centrada en el kicillofismo y el camporismo y la incertidumbre crece.

La falta de un liderazgo legitimado ampliamente en el peronismo y la fragmentación, además de problemas de funcionamiento interno que se evidencian en cada tribu, tensan la cuerda. Todos esperan cerrar un acuerdo a pesar de los enojos, pero las discusiones continuarán. (La Tecla)