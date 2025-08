El FMI avaló el ajuste de Milei, liberó US$ 2.000 millones y advirtió al Congreso por el gasto

Con elogios al ajuste fiscal, cuestionamientos encubiertos y una advertencia al Congreso, el Fondo Monetario Internacional aprobó este jueves la primera revisión del programa de facilidades extendidas acordado con el gobierno argentino y autorizó un nuevo desembolso de US $2.000 millones. El voto favorable del directorio del FMI llegó pese a que el Ejecutivo no cumplió con una de las metas centrales del acuerdo: la acumulación de reservas internacionales. No obstante, la continuidad del ajuste, la liberalización cambiaria y —según se interpreta en Washington— el firme alineamiento geopolítico del gobierno de Javier Milei, pesaron más que los desvíos técnicos.

A través de un comunicado oficial, el organismo informó la aprobación del segundo tramo del crédito por 1.529 millones de DEG (equivalentes a unos US$ 2.000 millones). Así, el gobierno recibirá el 70% del monto total previsto por el acuerdo de US $20.000 millones.

“La nueva fase del programa de estabilización de Argentina, respaldada por el FMI, ha tenido un inicio sólido, a pesar del complejo entorno externo”, destacó la directora gerente Kristalina Georgieva.

Georgieva elogió la “política macroeconómica adecuadamente restrictiva” y valoró la transición hacia un tipo de cambio más flexible, con eliminación progresiva de restricciones. También aseguró que “la desinflación se ha reanudado, la economía ha continuado su expansión y la pobreza ha seguido disminuyendo”, aunque esos datos aún no están plenamente verificados en los informes técnicos.

En tono más reservado, la jefa del Fondo deslizó críticas sobre el incumplimiento en la acumulación de reservas. “Debe preservarse la flexibilidad cambiaria, mientras se mantienen los esfuerzos para reconstruir las reservas. Esto es fundamental para que Argentina pueda gestionar mejor los shocks y acceder de forma duradera a los mercados internacionales de capital”, señaló.

La frase no fue casual: el incumplimiento motivó que el directorio concediera un “waiver” (dispensa), aunque el comunicado evitó mencionarlo explícitamente.

Advertencias al Congreso y la oposición

Uno de los párrafos más llamativos del mensaje fue dirigido indirectamente al Congreso. Georgieva advirtió que “siguen siendo importantes los esfuerzos para garantizar que cualquier nueva iniciativa tributaria o de gasto cuente con la financiación completa”. En otras palabras, el Fondo no quiere sorpresas desde el Poder Legislativo que puedan comprometer el equilibrio fiscal.

El mensaje llega en medio de un clima de tensión política, donde legisladores opositores impulsan proyectos para restituir beneficios jubilatorios, declarar la emergencia pediátrica o establecer un reparto automático de fondos (ATN) entre provincias, medidas que el presidente Milei ya anticipó que vetará.

Dinero que entra y sale

Aunque el nuevo desembolso refuerza momentáneamente las reservas del Banco Central, su efecto será efímero. Solo este viernes, Argentina debe pagar US $801 millones en intereses, tanto por el crédito vigente como por el préstamo firmado durante la gestión de Mauricio Macri en 2018, aún en proceso de refinanciación. Así, el ciclo continúa: el dinero que entra vuelve a salir casi de inmediato. Después de más de siete décadas de relación con el FMI, la historia es conocida por todos.