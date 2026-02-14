El final de una era

Por Redacción Extra Digital

La media sanción de la reforma laboral en el Senado puede leerse como algo más que un episodio legislativo. Tal vez marque el punto de cierre de aquello que Tulio Halperín Donghi llamó, con precisión histórica, La larga agonía de la Argentina peronista.

En 1994, entrevistado por Roy Hora y Javier Trímboli, Halperín reflexionaba sobre su libro Argentina en el callejón. Allí formulaba una idea inquietante: el peronismo había creado una sociedad nueva, profundamente atractiva, pero estructuralmente insostenible. Su fortaleza —decía— era también la causa de su prolongado desgaste. Esa sociedad no tenía cómo perdurar, pero tampoco aceptaba morir.

Pablo Gerchunoff recordó luego que el título del libro de Halperín fue muchas veces malinterpretado. No hablaba de la agonía del peronismo como fuerza política —capaz de reinventarse y regresar—, sino de la agonía de la sociedad que moldeó Perón: una arquitectura social basada en la expansión del Estado, la movilidad ascendente y la promesa de bienestar permanente.

La votación del jueves por la noche en el Senado —42 votos a favor contra 30— tiene una densidad simbólica que trasciende la técnica legislativa. Ni la flexibilización laboral de los años noventa ni la polémica reforma de la Alianza generaron en su momento la sensación de ruptura estructural. Lo ocurrido ahora sí parece insinuar un cambio de época.

La sociedad que Halperín describía ya había comenzado a internalizar su propia fragilidad. El triunfo libertario de 2023 fue un salto cultural antes que electoral. Pero el proceso quizá se incubó antes: en el deterioro económico persistente, en la pandemia y su devastación social, en el progresivo descreimiento sobre la promesa de bienestar indefinido.

No se trata aquí de analizar los detalles técnicos de la reforma —sus zonas grises, sus contradicciones o sus concesiones políticas— sino de observar el fenómeno más amplio: la erosión del consenso histórico sobre el modelo laboral y social que caracterizó a la Argentina durante décadas.

La pregunta inevitable es qué ocurre con el peronismo cuando la sociedad que lo sustentaba parece transformarse radicalmente. No hablamos del peronismo como aparato electoral ni como identidad simbólica, sino como expresión política de una matriz social determinada.

Durante décadas, incluso fuera del peronismo, existió la convicción de que la Argentina era una excepción regional: una amplia clase media, niveles de consumo comparables a países desarrollados, derechos laborales robustos. Esa autoimagen formó parte del imaginario nacional. Hoy el espejo devuelve otra escena.

Analistas cercanos al universo peronista advierten sobre la crisis de liderazgo y la fragmentación interna. La experiencia Fernández-Fernández, construida como síntesis simbólica en 2019, terminó debilitando la estructura que pretendía consolidar. Algunos hablan incluso de “esterilidad histórica”: una dificultad para articular una nueva mayoría social coherente. La votación en el Senado, más que una derrota coyuntural, puede interpretarse como un síntoma de algo más profundo: la desarticulación del núcleo organizativo tradicional del peronismo y la mutación del sujeto social que lo acompañó durante décadas. El desafío para el peronismo no es simplemente electoral. Es conceptual. Si la sociedad que le dio sustento ya no es la misma, ¿sobre qué base económica y cultural podría estructurar una nueva propuesta mayoritaria?

Ochenta años atrás, Perón encarnó una revolución social posible dentro de un contexto económico expansivo. Hoy ese escenario no existe. La tensión entre derechos, financiamiento y productividad es más explícita, y la sociedad parece aceptar, aunque con incertidumbre, un horizonte distinto.

Si Halperín tenía razón, la agonía no era del peronismo sino de la sociedad que lo hizo viable. Tal vez la votación en el Senado no sea el final del peronismo, pero sí el cierre de una etapa histórica. El peronismo ha sobrevivido a derrotas y proscripciones. La incógnita ahora es si puede sobrevivir a la transformación de la sociedad que le dio origen.