El dólar se estabiliza tras la tensión postelectoral

Después de las fuertes subas que siguieron a las elecciones del domingo, el dólar cerró este miércoles 29 de octubre con nuevas bajas en casi todas sus variantes. El tipo de cambio oficial finalizó a $1.460 para la venta, mientras que el dólar blue retrocedió y terminó en el mismo valor. En los mercados financieros, el dólar MEP se ubicó en $1.467 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.483.

El dólar mayorista, por su parte, cerró en $1.440, todavía lejos del techo de la banda cambiaria, que hoy se sitúa en $1.494,53. El retroceso generalizado refleja cierta calma luego de la volatilidad que se desató tras el triunfo de Javier Milei y La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre.

La confirmación de Luis Caputo como ministro de Economía y su decisión de sostener el esquema de bandas cambiarias contribuyeron a moderar la demanda de divisas. También incidió la expectativa sobre el rol del Tesoro de los Estados Unidos, que habría intervenido en las últimas semanas con operaciones de compra de pesos para contener la presión sobre el tipo de cambio.

El mercado cambiario se mantiene en una tensa estabilidad, con los operadores atentos a cómo evolucionará la política económica del nuevo gobierno y a si continuará la asistencia externa.

El dólar blue, que representa la cotización del mercado informal o paralelo, se mantuvo estable al cierre. En este circuito, el billete estadounidense se negoció a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta. Su precio varía según la plaza y el operador, ya que al no estar regulado no existe una cotización oficial. Su volatilidad lo convierte en un termómetro de las expectativas y en un refugio ante la incertidumbre, aunque con mayores riesgos y sobrecostos.

En el mercado formal, el dólar oficial —que se negocia en bancos y casas de cambio bajo la supervisión del Banco Central— se mantuvo como la cotización más baja. En el Banco Nación, abrió la jornada a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Entre las opciones legales para acceder a dólares, el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) se negoció este miércoles a $1.467,80, mientras que el CCL (Contado con Liquidación) alcanzó los $1.483. Ambas cotizaciones, que surgen de la compraventa de bonos nominados en pesos y dólares, continúan mostrando leves diferencias, reflejo de la menor intervención estatal en estos segmentos.

La evolución del dólar blue, en tanto, sigue su patrón histórico de alta sensibilidad frente a los contextos políticos y económicos.

Tras la turbulencia poselectoral, el mercado cambiario parece haber encontrado un punto de equilibrio, aunque frágil. Los próximos días serán decisivos para confirmar si esta tregua cambiaria se consolida o si, como tantas veces en la Argentina, se trata apenas de una pausa antes de una nueva ola de tensión.