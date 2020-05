El Crimen de Nair Mostafá

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y Criminología). Nair era una nena de 9 años que vivía en la ciudad de Tres Arroyos con su madre, el 31 de diciembre de 1989, ella termina de almorzar y se va al Club Huracán, que quedaba a unas veinte cuadras aproximadamente, siendo las dos y media de la tarde, después de haber pasado cuatro horas y la nena no regresaba, la mama fue al Club a Buscarla pero éste estaba cerrado y no había nadie, desesperada golpeo hasta que un hombre le abrió y recorrió todo el club sin encontrarla; recorrió la casa de las amigas pero no aparecía, entonces se dirigió a la Comisaria 1º a denunciar la desaparición de su hija; le explica a los policías lo que había ocurrido, pedía por favor que la salieran a buscar, pero los policías lo único que le dijeron fue:”Ahora no podemos ir a buscarla, señora, porque estamos festejando fin de año”; no solo que no le tomaban la denuncia sino que la echan, de alguna manera, porque estaban festejando y esta señora molestaba. Quienes estaban a cargo de la comisaria en ese momento era el subcomisario Norberto Sosa, el oficial Inspector Horacio Cuervo, los sargentos ayudantes Inocencio Cajaravilla y Ernesto Amestoy; el Cabo Tortorella y los agentes Arupe, Amestoy y Tolosa. Todos eran de la Ciudad. Al no tener respuesta de ellos la mama de Nair se dirige a una emisora de radio AM, donde se hizo un pedido público para ayudar en la búsqueda, eran las 9 de la noche aproximadamente. A partir de ese momento, muchos vecinos dejaron de prestar atención a las fiestas, salieron a buscar a Nair y quien se puse al frente de la búsqueda fueron los Bomberos Voluntarios. Luego de apenas unas horas de búsqueda, a la 1.30 de la madrugada un vecino se adentro en unos pajonales en las vías del Ferrocarril Roca, cerca de la Escuela Nº6; ahí hallaron los restos sin vida de Nair, los bomberos levantaron su cuerpo rápidamente y lo llevaron a la morgue, y un gran error fue no preservar la escena del hallazgo, para poder comenzar la investigación. Nair apareció boca arriba, tenía la ropa desgarrada, los ojos abiertos, tenia golpes y mordiscos; la habían violado y estrangulado con la cinta de su mochila que le habían regalado en Navidad.

Luego la policía no solo no hizo la inspección del lugar, tampoco fue revisado por nadie. Hubo completamente desinterés por parte de la policía del lugar en cuanto a la búsqueda, luego la investigación no se lleva a cabo de la manera correspondiente, perdiendo pruebas, le hacen tres veces la autopsia a la nena, apresan a 12 vagabundos para justificar que estaban haciendo algo, todo esto sucede a lo largo de 6 años, donde en 1996 los familiares de Nair deciden hacer un juicio al Estado por daños y perjuicios, ya que acusa a la policía de Tres arroyos de actuar con desinterés. En el medio de la Investigación año 1991, separan de la Investigación al Juez Federal de Bahía Blanca Luis Balaguer por mal desempeño y además no queda ningún detenido.

En definitiva el caso jamás se resolvió. Demuestra claramente la Violencia Institucional que muchas familias sufrieron y sufren hoy en día.