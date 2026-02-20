El «ciudadano» Andrés: Libertad bajo fianza y el abismo legal



En una jornada que marca un nuevo punto de inflexión para la Casa de Windsor, el ex Príncipe Andrew Mountbatten-Windsor recuperó su libertad tras pasar casi 11 horas bajo custodia policial. Su detención ha transformado un escándalo de reputación en una crisis penal de escala estatal.

Aunque ha abandonado la comisaría de Aylsham en la parte trasera de un vehículo privado, su situación dista mucho de estar resuelta. Su salida no implica el cierre del caso. Las autoridades han confirmado que permanece bajo investigación oficial mientras se analiza el material incautado.

Tras la decisión de Carlos III en octubre de 2025 de retirarle formalmente el estilo de «Su Alteza Real» y el título de «Príncipe», Andrew Mountbatten-Windsor enfrenta este proceso como un ciudadano común.

Como dimos cuenta en el día de ayer, la operación, ejecutada por la policía de Thames Valley, se produjo tras la revelación de nuevos documentos en Estados Unidos vinculados al caso de Jeffrey Epstein. A diferencia de las batallas legales previas en tribunales civiles de Nueva York, esta vez el foco es una investigación criminal en suelo británico. La sospecha es sobre mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Se investiga si Mountbatten-Windsor filtró información gubernamental confidencial y reportes comerciales sensibles a Epstein durante su etapa como enviado especial de comercio del Reino Unido. La policía ha realizado allanamientos preventivos en propiedades vinculadas al exmiembro real en Berkshire y Norfolk. En un movimiento sin precedentes, Buckingham ha emitido un comunicado expresando su «profunda preocupación» y asegurando que la Corona colaborará plenamente con la justicia.