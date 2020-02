El camino de la yerba mate

(por Mónica Gómez)

Las rutas de nuestro país se van tornando de distintos colores según el punto desde donde nos situemos. Los campos a la vera del camino nos maravillan en todo su esplendor. El verde tupido de plantaciones de granos. Los amarillos de los girasoles en fila como soldados dando vueltas a la par, las largas cañas de azúcar de color dorado que recrean una especie de pared indicando el camino hacia las yugas. Las parras al pie de las montañas o las flores de algodón entre el sol chaqueño. Por estos caminos las plantaciones de yerba se entre lazan de provincia a provincia para mantenerlos como hermanos.

Esa fusión correntina misionera es la que genera la denominada ¨ Ruta de la yerba mate¨ esta atracción turística interprovincial es el camino que se realiza para conocer los distintos establecimientos de yerba mate más importantes y con mayor trascendencia. Por su calidad o su forma de proceso productivo como por ejemplo orgánico, los establecimientos se encuadran en una guía para el disfrute de los viajeros.

Todo aquel que transite por este lugar no debería dejar pasar esta oportunidad de conocer las plantaciones. Descubrir el proceso que se realiza para acercar este producto tan cultural para nuestro país y la región. No solo degustando las diferentes infusiones a base de este producto sino también las características ambientales que necesita para vivir, a la laboriosa tarea de producción y a los productores o trabajadores yerbateros que mantiene la tradición de este cultivo como un modo de vida arraigado desde sus ancestros. Es un icono cultural que se remonta a los pueblos originarios guaraníes y que hasta hoy se mantiene en vilo.

Es increíble pensar que una infusión de tradición mantenga tanto la economía de estas provincias. Su consumo está ligada cien por ciento al país entero ya que la mayor demanda se encuentra en el consumo interno. La necesidad de la exportación es inferior pero con una notable crecimiento en auge. Argentina es el mayor exportador al mundo y entre los destinos que más solicitan esta materia prima esta Siria que es el principal destino de las exportaciones. Se debe a que hace muchos años, entre 1850 y 1860; los sirios llegaron a la Argentina y se enamoraron del mate. Cuando regresaron a su país se llevaron el mate argentino y lo adoptaron como propio, a tal punto que muchos en las regiones cercanas piensan que el mate es una tradición de Medio Oriente.

Aunque no todos mantengamos la misma tradición de consumo la preparación de hoy es la que se realiza en esta zona para combatir estos días de calor. La bebida refrescante tiene sus variantes según el lugar. Aquí en posadas se utiliza la infusión a base de jugo de limón, menta y otras hierbas buenas que se ceba en vasos con yerba estilo mate. Es el famoso TERERÉ.

Ingredientes:

Limón

Yerba

Menta

Hielo

Miel (optativo)

Procedimiento:

La preparación puede realizarse con limones comunes o más comúnmente con limas. Exprimir el jugo de los cítricos llenar una jarra con agua y el jugo agregar las hojas de mentas y servir con hielo en vasos con yerba estilo materos.