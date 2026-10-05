El Bolillero semanal de EXTRA

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla de hallazgo

Una máquina rota y ‘abandonada’ en estación Mulcahy fue motivo de discusión en redes. El armatoste en cuestión no está abandonado. La aclaración vino de parte de un participante del debate: “esperando que el municipio compre los repuestos porque le corresponde” aclaró, y agregó “también le corresponde pagar viáticos y horas extras del personal y debe 3 meses. La máquina no la rompe a propósito el maquinista, se rompe en parte porque la administración compra repuestos de segunda, nada original, siempre lo barato. Esta es la tercera administración que trabaja de la misma forma y aquí están los resultados”. Quién así se refería era quién se identificó un posteo más adelante con “Soy yo el que la maneja hace 26 años”. El resto de los comentarios iban con el mismo tono de juzgamiento al accionar municipal.

Bolilla de corte

La Cooperativa de Provisión de obras y servicios públicos ‘Facundo Quiroga’ Ltda. de la localidad homónima, también tuvo que apelar al decisivo anuncio que ‘esta semana habrá cortes por deuda’ invitando a los incluidos en esa categoría por falta de pago de facturas vencidas a regularizar la situación.

Debido a la pérdida del poder adquisitivo generalizada frente a la inflación y el aumento de los costos de vida esenciales, muchos usuarios residenciales, comercios y pequeños emprendedores no llegan a cubrir los servicios básicos. Las federaciones de cooperativas advierten una alarmante caída en la cobrabilidad de las facturas corrientes, lo que congela el flujo de ingresos de las entidades y afecta su normal desenvolvimiento.

Bolilla de récord

En la era de la hiperinformación, en 2025 se notificaron más de 46.000 casos de sífilis en la Argentina. Se lo considera récord histórico en el país. Y el 76 por ciento de los casos se concentra entre las personas de 15 a 39 años. La mayoría no tiene síntomas. ¿Por qué ocurre?: entre algunas causas por la falta de diálogo entre los adolescentes con sus padres sobre sexualidad y las falsas creencias sobre el uso de preservativos entre los jóvenes son las razones de su crecimiento. La infección causada por la bacteria Trreponema pallidum en su etapa inicial se manifiesta con una llaga (chancro) en los genitales, ano o la boca, que no suele causar dolor. El tema es más amplio y para nada superficial pero según el Boletín Epidemiológico Nacional, la tasa de incidencia fue de 117,2 casos por cada 100.000 habitantes.

Bolilla de desperdicio

En la Argentina se tiran unas 16 millones de toneladas de alimentos por año. Reclaman generar incentivos fiscales para que a las empresas no les resulte más caro donar un alimento que tirarlo. En el país hoy se le da una segunda vida apenas al 1 por ciento de las 1.600.000 toneladas de alimentos que se desperdician por año. Es decir, solo se aprovechan 16 mil toneladas que no se venden o consumen por su circuito habitual, pero que todavía son aptos para comer. Estos ingresan, a organizaciones sociales a través de los bancos de alimentos. El 29 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, una fecha proclamada por las Naciones Unidas para visibilizar este problema global y promover soluciones sostenibles. En la Argentina, para las empresas es más caro tirar un alimento que donarlo.

El modelo de trabajo de Banco de Alimentos incluye la distribución hacia 1300 organizaciones. Así es como llegan a los comedores y a hogares. Durante los 20 años de trabajo del Banco de Alimentos se rescataron 66 millones de kilos de alimentos y productos. Desde la institución, en 2020 se gestionaron 7,6 millones de kilos que iban a desecharse, entre los cuales un 20 por ciento fue de fruta y verdura.

En los grupos de conversación del estudio surgieron escenas conocidas: una sobra que tapa otra en la heladera, una compra olvidada al fondo de la alacena, fruta que madura antes de que alguien la coma. Tirarla provoca bronca por la plata gastada y, en algunos casos, culpa frente a quienes no tienen qué comer.

Bolilla agitada



El último fin de semana significó una singular multiplicidad de actividades en 9 de Julio. A las cuatro jornadas de la 129 º de la Expo Rural, se sumaron las múltiples categorías del automovilismo deportivo que ocuparon el Autódromo Ciudad de Nueve de Julio – Guillermo Yoyo Maldonado, la disputa de la primera fecha del torneo de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, el Duatlón Ciudad de 9 de Julio, la actuación en el Teatro Rosini de Mauricio Dayub, etc. Las jornadas de sábado y domingo con sol y temperaturas agradables favorecieron además la presencia de mucho público en los espacios verdes que lucieron absolutamente ocupados. Con todo ello se produce un fuerte impacto económico, social y logístico que transforma temporalmente la dinámica local.

Y quedan algunos apuntes sobre la cuestión: el consumo gastronómico masivo con restaurantes, bares, rotiserías y cafeterías trabajando a máxima capacidad y por añadidura el beneficio al comercio local, porque se reactivaron las ventas en estaciones de servicio, kioscos y comercios en general.

Por supuesto que hubo retos a la logística y al tránsito por la saturación vial. El tráfico vehicular aumentó drásticamente, especialmente en los accesos principales a la ciudad (como la Ruta 5 y la Ruta 65) y en el centro y hubo -lógicamente- problemas de estacionamiento: exncontrar lugar para estacionar cerca de los eventos (como el autódromo, la Sociedad Rural o el centro teatral) se volvió una tarea compleja, pero al fin y al cabo, satisfactoria.

Bolilla de humor

Un hombre ve pasar un entierro muy raro. Delante un coche fúnebre. Detrás otro coche fúnebre. Detrás un señor solo, paseando un perro. T detrás una fila de doscientos hombres, uno detrás de otro.

Picado por la curiosidad, se acerca al señor que lleva al perro:

– Perdone, mi más sentido pésame. ¿Quién va en el primer coche?

– Mi mujer. La mordió el perro.

– Vaya…¿Y en el segundo?

– Mi suegra. Fue a ayudarla y la mordió también.

El hombre se queda pensativo un momento y baja la voz: -Oiga ¿y no me prestaría usted el perro?

– Póngase en la cola.