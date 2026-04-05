El bolillero semanal de Extra



Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla que compromete

La posibilidad del retiro del cajero del Banco Provincia de Buenos Aires de la localidad de La Niña, situación confirmada por el propio delegado ‘Nano’ Álvarez tras la comunicación recibida de la entidad el viernes 27 de marzo, pone y expone en la primera línea a toda la clase política sin distinciones para que el hecho no se concrete.

Los cajeros automáticos, en localidades como La Niña, son fundamentales porque permiten a los residentes retirar efectivo, sobre todo en un lugar donde el comercio de forma electrónica no está desarrollado; cobrar beneficios sin necesidad de ir a una sucursal bancaria -con el costo que eso implica- y también es especialmente importante para aquellos que viven en zonas rurales.

Porque permite la inclusión financiera, proporcionando un acceso directo a la banca, ayudando a las personas a participar en la economía formal y a reducir la desigualdad. También -huelga aclararlo- eliminan barreras geográficas y de tiempo permitiendo a las personas realizar transacciones en cualquier momento y en su propio lugar de residencia.

También el cajero contribuye a mantener los servicios financieros y a fomentar la actividad económica local.

Por todo eso pone y expone en la primera línea a toda la clase política sin distinciones para que el hecho no se concrete, porque si la tan declamada buena línea que dicen tener unos y otros con la casa de gobierno de La Plata es cierta, esta es una oportunidad excelente para que la medida no se concrete.

Unos y otros significa: oficialismo y oposición de aquí con oficialismo de allí. El delegado Álvarez lo dijo sin vueltas: es una decisión política.

Todo esto sin dejar de remarcar la pícara y repudiable estrategia de la sucursal proveedora de dinero que desde Pehuajó retaceó el abastecimiento para boicotear la operatividad del cajero que fue el motivo expuesto para intentar cerrarlo. Veremos.

Bolilla que señala

El economista Roberto Cachanosky ha señalado el viernes 3 de abril: “Cuando ves que funcionarios públicos acceden a créditos de bancos públicos por montos a los que no puede acceder el común de la sociedad, entenderás que el Estado ha sido tomado como un botín de guerra en que la casta se beneficia en detrimento de la sociedad”.

Es que registros públicos del BCRA, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, muestran que al menos 9 funcionarios y diputados de LLA accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por hasta $400 millones.

Bolilla que se pregunta I

¿Cuál es la carga horaria de los profesionales de los CAPS -las salitas-?, que en algunos casos se retiran muuuucho antes del horario asignado a las mismas dejando a los vecinos sin la atención adecuada. La misma pregunta se refiere a la oficina de licencias de conducir donde el responsable se retira antes de tiempo o directamente hay días que no concurre. Las quejas se manifiestan en las redes sociales verdadero termómetro por estos tiempos del malhumor social.

Bolilla que recuerda

¿Cómo era aquella exposición de maquinaria vial que se exponía frente al municipio mostrando las adquisiciones de las mismas, como una prueba de fortaleza de manejo financiero que se ratificaba con un dinero generoso depositado en algún banco de plaza?

En poco más de una década aquella muestra de buena administración voló por los aires y ahora se rasca la olla para sostener una estructura que recoge ataques y críticas por todos lados.

Bolilla que se pregunta II

La asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista lleva a militantes de todo tipo a preguntarse ¿está en el espíritu del nuevo presidente y quienes conforman la nueva conducción partidaria una reorganización verdadera del espacio que produzca un verdadero acercamiento con el otro sector que ha manifestado públicamente que no reconoce a la nueva conducción? ¿O seguirá siendo una exposición de egos como ha venido ocurriendo?

Bolilla que no aprende

Mariano Páez, el padre de Agostina Páez la abogada santiagueña detenida, y liberada, en Brasil por gestos racistas repitió los gestos de su hija, sin notar que estaba siendo grabado y agregando: “Soy empresario, millonario, usurero y narco”. No queda claro si fue el propio padre quién pagó la caución de 18 mil dólares para la liberación de su hija Agostina o si fue el Estado Argentino. Lo que si quedó claro fue el curriculum ‘non santo’ de Páez y la vocación familiar por la discriminación racial esa práctica de tratar a las personas de manera desigual debido a su raza o etnia y que la familia Páez tiene tan arraigada. Por eso cobró valor el viejo refrán: “de tal palo, tal astilla”.

Bolilla que se repite

La situación del agua en Ciudad Nueva no deja de repetir desagradables fastidios. Es que, en los últimos días, sobre todo el viernes 3 de abril la falta de suministro fue un hecho que refrenda episodios anteriores. A la que hay que agregar la baja calidad de la misma y la necesidad de una solución integral y definitiva para miles de vecinos. ¿Hasta cuándo?

Bolilla que preocupa

Las nuevas y abundantes lluvias entre el 31 de marzo y el 1 de abril y el 3 de abril volvieron a dejar los caminos rurales intransitables en algunos municipios de Buenos Aires, paralizando la actividad en el campo. Las fuertes lluvias de los últimos días sobre el centro de la provincia agravaron la problemática del mal estado de los caminos. Y los productores piden obras para evitar que vuelvan a repetirse las inundaciones del año pasado. Las abundantes lluvias que se registraron en los últimos días en el centro de la provincia de Buenos Aires, que en algunos puntos dejó acumulados de hasta 200 milímetros en pocas horas, volvieron a poner de manifiesto el mal estado de los caminos rurales, por caso en el partido de 9 de Julio superó holgadamente los 130 milímetros de promedio.

Si continúan las precipitaciones de grandes magnitudes el agua no va a escurrir rápido y se insiste que el daño que hace en caminos es lo más grave.

El año anterior 9 de Julio y Carlos Casares fueron dos de los municipios más afectados: en Casares productores locales advierten que el municipio “no tiene vocación de atender la problemática, solo ven al sector rural como fuente de recursos”.

En 9 de Julio con la situación ya conocida de 2025 estas precipitaciones vuelve a revivir ese fantasma. Fue la Sociedad Rural quién emitió un duro comunicado diciendo que: “en los últimos días las lluvias volvieron a hacerse presentes, confirmando que las condiciones que provocaron el desastre siguen intactas”. “El agua vuelve a encontrar al distrito en el mismo estado de vulnerabilidad: sin obras estructurales, sin maquinaria suficiente y sin un plan claro que marque un horizonte en el tiempo”, indicaban en una parte del escrito. Para agregar: “no se trata ya de un episodio aislado, sino de una crisis que se repite y se agrava. Bajamos momentáneamente la fiebre, pero la infección nunca fue tratada. La falta de capacidad operativa y de conducción política sigue siendo evidente. Cansados de recorrer pasillos, asistir a reuniones y escuchar promesas sin resultados, desde nuestra institución decimos basta. Necesitamos hechos concretos y urgentes. El tiempo para dialogar sin decisiones ya se agotó: hoy la situación exige acción inmediata. Este llamado es para todos los poderes del Estado, tanto ejecutivos como legislativos”, concluyeron.

¿Se habrá tomado nota?

Bolilla que informa

Se ha prorrogado el vencimiento de la primera cuota 2026 de la Tasa por Patente de Rodados. La Municipalidad de 9 de Julio informó que el primer vencimiento será el 8 de mayo de 2026 y el segundo el 22 del mismo mes y año. Según se anuncia la medida busca brindar mayores facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones.

Bolilla que ilumina

Con un acuerdo entre la ‘Cooperativa eléctrica de Dudignac’ (Cooperativa de provisión de servicios eléctricos, otros servicios públicos, sociales, de vivienda y crédito de Dudignac Ltda.) y la Municipalidad de 9 de Julio, el martes 31 de marzo se convino la colocación de 14 columnas con iluminación LED en distintos sectores de la localidad y también se firmó un acuerdo similar con la Cooperativa de Agua potable, vivienda, consumo y otros servicios públicos de Morea Ltda. en este último caso para la instalación de 8 luminarias LED.

Ambos casos significan avances en el alumbrado público de cada localidad y según dice el parte de prensa oficial, “estas intervenciones forman parte de un plan integral de modernización del sistema de iluminación de las localidades del interior del distrito, con el objetivo de optimizar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de vida de los vecinos”.

Bolilla de cuidado

El Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires ha advertido, una vez más, sobre el cuidado que hay que tener con las ofertas virales de anteojos en redes. La proliferación, en redes sociales, de promociones que ofrecen anteojos a precios irrisorios o packs de lentes de colores muchas veces impulsados por influencers o creadores de contenido pueden ser perjudiciales para la salud visual: en la mayoría de los casos están fabricados con plásticos coloreados o materiales sin control de calidad, similares a los que se utilizan en cotillón. Su uso prolongado puede favorecer el desarrollo de cataratas, daño retinal y fatiga visual y terminan recomendando que las compras de anteojos recetados y para sol sea siempre en ópticas habilitadas, bajo la supervisión de profesionales ópticos matriculados.