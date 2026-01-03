EEUU capturó a Nicolás Maduro

Estados Unidos ha confirmado la captura y extracción de Venezuela de Nicolás Maduro en una operación militar de «gran escala» ejecutada durante la madrugada de este sábado. Según informó la Casa Blanca, el operativo fue llevado a cabo por fuerzas especiales, específicamente la unidad de élite Delta Force, en una maniobra que incluyó bombardeos estratégicos en Caracas y otras regiones clave del país.

El presidente Donald Trump anunció la noticia a través de sus redes sociales, detallando que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, se encuentran bajo custodia estadounidense y han sido trasladados fuera de territorio venezolano. Tras la captura, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Maduro enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas destructivas en un tribunal federal de Nueva York.

La intervención comenzó con una serie de explosiones y sobrevuelos en la capital venezolana, afectando instalaciones militares como Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota. El gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, denunció los hechos como una «gravísima agresión militar» y una violación a la soberanía nacional, al tiempo que exigió una fe de vida del mandatario.

En el ámbito político, la líder opositora María Corina Machado declaró que ha llegado la «hora de la libertad» y llamó a una transición democrática reconociendo a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela; países como Rusia y México han condenado el uso unilateral de la fuerza, mientras que otros gobiernos, como el de Argentina, han celebrado la acción.

Actualmente, Venezuela se encuentra en un estado de incertidumbre institucional. El mando militar venezolano ha instado a la resistencia, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara el proceso judicial que se llevará a cabo en Manhattan, marcando el fin de una era de más de una década de mandato chavista bajo la figura de Maduro.