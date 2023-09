Dos nuevas obras de alta tensión beneficiarán al noroeste bonaerense, incluyendo 9 de Julio 

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, dejó inaugurada la nueva Estación Transformadora (ET) 25 de Mayo. Se trata de una obra estratégica para el transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires que repercute en un total de 39 localidades, genera un ahorro de 1.153 millones de pesos anuales y beneficia a un millón de usuarios industriales, residenciales y comerciales de la región.

La construcción de una nueva ET de 500/132/kV con una potencia instalada de 600 MVA optimizará el suministro eléctrico y abastecerá la creciente demanda industrial de la zona Oeste de la Provincia de Buenos Aires.

La nueva Estación Transformadora se encuentra ubicada a 12 km. de la ciudad de 25 de Mayo, en el cruce entre las líneas existentes de extra alta tensión 500 kV Ezeiza – Henderson 2 y de alta tensión 132 kV Bragado – Saladillo. Como obra complementaria también se construyó una nueva línea de 132kV de 70 km de extensión entre 25 de Mayo y la localidad de Chivilcoy.

Con sus 600 MVA de potencia, una de las mayores del país, la ET 25 de Mayo pasa a convertirse en uno de los principales nodos de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. A su vez, la obra también quedó en condiciones de recibir dos líneas adicionales de 500 kV.

Gracias a esta obra se alcanzará una mejora sustancial en la calidad del servicio para una vasta zona de influencia de la provincia de Buenos Aires que involucra a los partidos de: 25 de Mayo, Bragado, Chivilcoy, Saladillo, Lincoln, Junín, Rojas, Pergamino, Chacabuco, Salto, Mercedes, Luján, Las Flores, Monte, Brandsen, Rauch, Azul, Nueve de Julio, Carlos Casares y Bolívar.

Adicionalmente, también el beneficio impacta en forma indirecta en las localidades de: Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Torquinst, Trenque Lauquen, Pehuajó, General Villegas, Rivadavia, Tres Lomas, Tandil, Balcarce, González Chaves, Maipú, General Madariaga, Laprida, Coronel Pringles, Tres Arroyos y Benito Juárez, así como en la localidad pampeana de Guatrache.

Hasta el momento, la zona central de la provincia recibía su suministro eléctrico desde las ET Henderson y Bragado, obligadas a operar al máximo de su capacidad, situación que requería despachar generación no económica en las horas de demanda pico para garantizar el abastecimiento de las localidades involucradas.

Con la puesta en funcionamiento de la ET 25 de Mayo se evitarán los sobrecostos de esa generación forzada, lo que se estima permitirá alcanzar un ahorro del orden de los 1.153 millones de pesos al año. Además, implicará un alivio para la capacidad de transformación de la ET Henderson y mejorará la estabilidad de tensión en esa área bonaerense.

Tras la inauguración de la ET 25 de mayo, la secretaria de Energía se trasladó al partido de Bolívar para recorrer las obras de ampliación y renovación de la red eléctrica que impactarán en la calidad del servicio para 38.000 habitantes pertenecientes a esa localidad, a las vecinas de Henderson y Olavarría, y a otros municipios aledaños.

A partir de una inversión de 400 millones de pesos los trabajos de fortalecimiento de la red eléctrica de Bolívar se dividieron en dos etapas: la construcción una línea de transmisión de 50 km de doble terna 132 kV (Etapa I), y la construcción y montaje de una nueva Estación Transformadora Bolívar 132/33/13,2 kV 2×30 MVA (Etapa II).

La nueva línea de transmisión eléctrica de 132 kV se construyó entre la ET Bolivar y un punto de seccionamiento (piquete N°346) de la LAT 132 kV Henderson–Olavarría, ubicado sobre la Ruta Provincial N°65. También se ejecutaron tareas de remediación para recuperar las estructuras dañadas por el evento climatológico ocurrido el 20 de diciembre de 2021.

En cuanto a la segunda etapa, se construyó una ET Bolívar 132/33/13,2 kV 2×30 MVA que se alimentará mediante la línea de alta tensión que discurre entre la ET Bolívar y la apertura de la línea de 132 kV existente entre la ET Henderson y la ET Olavarría. Se trata de una estación de tipo convencional, con aislamiento en aire, para maniobra y transformación de potencia entre los niveles de 132 kV, 33 kV y 13,2 kV y que cuenta con un sistema de doble barra en el nivel de 132 kV y celdas de tipo interior simple barra en los niveles de 33 kV y 13,2 kV. (InfoGEI) Mg