Dos distritos de la cuarta entre los 136 casos confirmados de triquinosis en la provincia

Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense, son 136 los casos confirmados de triquinosis en este 2023. ¿En qué localidades?

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que en lo que va del 2023, se registraron 136 casos confirmados de triquinosis en trece municipios bonaerenses. En algunos de ellos ya se registraron cuatro brotes de la enfermedad.

Los datos se desprenden del último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud provincial, donde indican que en el 2023 ya hubo 267 casos sospechosos de triquinosis, de los cuales 136 son confirmados, 2 probables y 128 aún continúan en estudio. Vale recordar que se trata de una enfermedad parasitaria causada por larvas y parásitos adultos.

Los casos confirmados pertenecen a los siguientes municipios de la provincia de Buenos Aires:

Adolfo Alsina.

Bahía Blanca.

Coronel Dorrego.

Coronel Suárez.

Puán.

Guaminí.

Saavedra.

Salliqueló.

Junín.

Luján.

Ayacucho.

Chivilcoy.

Lezama.

La cartera de salud bonaerense explicó que, en lo que va del año 2023, se registraron cuatro brotes de triquinosis en los municipios de Chivilcoy, Coronel Dorrego y Ayacucho. En esta última localidad, en el último brote se registraron 118 casos.

Hay que tener en cuenta que, para el mismo período del año 2022, se notificaron 221 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 61 casos y 150 quedaron en estudio. En ese sentido, es importante recordar que los brotes de triquinosis se producen en su mayoría durante la época de bajas temperaturas, particularmente de julio a octubre.

La triquinosis es una zoonosis que se transmite al ser humano, de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan larvas musculares viables». Entre sus principales síntomas, se encuentran: hinchazón en los párpados o cara (edema facial y/o periorbitario), fiebre, dolores musculares, diarrea y otros signos gastrointestinales.

¿Cómo prevenir la triquinosis?

Para evitar contraer triquinosis es importante seguir las siguientes recomendaciones de la cartera sanitaria nacional:

Consumir carne de cerdo y derivados frescos bien cocidos hasta que desaparezca el color rosado (temperatura interna: 71ºC).

Tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito.

Adquirir productos derivados, chacinados y embutidos (como jamón, panceta, longaniza, chorizos) solamente en comercios habilitados. Verificar que hayan sido elaborados por empresas autorizadas donde especifique marca, identificación del lote, fecha de elaboración y vencimiento, identificación del establecimiento elaborador y registro ante la autoridad sanitaria. La venta callejera de estos alimentos está prohibida.

Ante los productos de la caza, es importante tener en cuenta que las carnes destinadas al consumo particular del cazador sean sometidas a una inspección veterinaria post mortem y en especial que muestras del diafragma, músculos de la lengua o maseteros del animal sean enviadas al laboratorio para la realización de la técnica de digestión artificial.

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.

(Cuarto Político)

Comparte esto: Twitter

Facebook