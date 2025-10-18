Dólares en juego: la intervención del Tesoro de EE.UU. no logra contener la presión cambiaria

Pese a la fuerte intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino, la presión sobre el tipo de cambio no cede. Desde el anuncio oficial del secretario del Tesoro, Scott Bessent, el jueves pasado, se estima que se volcaron al mercado local entre 460 y 600 millones de dólares a través de bancos privados como Citi y Santander, que actuaron por cuenta y orden del gobierno norteamericano.

A pesar de ese volumen de divisas inyectadas para contener la escalada del dólar, la cotización oficial cerró este viernes por encima del nivel que tenía antes del inicio de la operación, y la expectativa de una devaluación posterior a las elecciones del 26 de octubre sigue latente en el mercado. La demanda privada de dólares se mantiene estable: unos 300 millones diarios en atesoramiento y otro tanto por parte del sector importador, según estimaciones de operadores financieros.

El costo de esta intervención es doble: por un lado, el efecto cambiario fue limitado; por otro, quedó una masa importante de pesos en las arcas del Banco Central que no fueron absorbidos, lo que incrementa las presiones sobre las tasas de interés. La tasa interbancaria a un día llegó a promediar el 157% de TNA, reflejando la falta de liquidez general en el sistema.

Las cifras oficiales confirmaron ventas por 459 millones de dólares en tres jornadas, con 140 millones el jueves pasado y 199 millones el miércoles, según la consultora 1816. El Citi también confirmó operaciones spot con USD/ARS a pedido del Tesoro. El objetivo de la movida era frenar la volatilidad sin comprometer las reservas del Banco Central, que se encuentra atado por el acuerdo con el FMI.

La intervención extranjera ofreció cierto respiro luego de una serie de ventas aceleradas por parte del Tesoro argentino, que había colocado más de 1.400 millones de dólares en apenas cinco días. Estos fondos provenían de la reciente liquidación extraordinaria del sector cerealero, luego de que el Gobierno acordara una ventana de retenciones cero a cambio de 7.000 millones de dólares, de los cuales sólo se compraron efectivamente poco más de 2.200 millones.

Sin embargo, la oportunidad fue desaprovechada: las compras no superaron el promedio mensual de años anteriores y, a este ritmo, no alcanzaban para cubrir la demanda del mercado hasta los comicios. La falta de reacción del tipo de cambio, pese al volumen operado, refuerza la percepción de que el mercado ya descuenta un nuevo ajuste del dólar tras las elecciones.

A este escenario se suma el impacto en el mercado de deuda. Tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central vendieron bonos dólar linked por más de 5.500 millones de dólares en el mercado primario y secundario. La falta de absorción de los pesos generados en esas colocaciones se tradujo en un salto de las tasas de interés diarias, una señal de alerta en una economía ya fuertemente tensionada por la inestabilidad cambiaria y la escasez de reservas líquidas.