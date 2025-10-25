Dólar planchado ahoga a la producción: el agro y la industria entran en zona de pérdidas

El corazón productivo de la Argentina atraviesa una tormenta perfecta. El atraso cambiario, el aumento de los costos y la caída del consumo interno golpean con fuerza a los sectores más dinámicos de la economía. Grandes firmas agropecuarias como Los Grobo, Celulosa, InsuAgro y Agrofina, junto con pesos pesados de la siderurgia como Aluar y Sidersa, pasaron de registrar ganancias millonarias en 2024 a exhibir balances en rojo, con pérdidas que en algunos casos se multiplicaron varias veces.

En el campo, la situación es crítica. Los Grobo, uno de los mayores grupos agroindustriales del país, informó un resultado negativo de casi 78 mil millones de pesos en la primera mitad de 2025, casi cuatro veces más que el rojo del año anterior. La compañía admitió que las variables macroeconómicas, el atraso cambiario y la sequía afectaron gravemente su rentabilidad, forzándola a entrar en concurso preventivo de acreedores y poner a la venta activos como el histórico Molino Cánepa.

Celulosa Argentina siguió el mismo camino. La empresa papelera, con plantas en Capitán Bermúdez y Zárate, acumuló pérdidas por más de 74 mil millones hasta agosto, seis veces mayores que en 2024. En su balance, la compañía reconoce que la falta de capital de trabajo y el corte del crédito financiero la llevaron a paralizar la producción en julio. Las ventas se desplomaron un 80%, y los niveles de rentabilidad bruta y operativa se hundieron hasta el -99% y -124%, respectivamente.

La firma InsuAgro, dedicada a insumos agrícolas, también se desplomó: pasó de una ganancia de 230 millones en 2024 a un rojo de más de 2.200 millones este año. Según el balance, la sobreoferta de productos y la retracción del financiamiento generaron retrasos en los cobros y obligaron a renegociar deudas con proveedores. En la misma línea, Agrofina, especializada en agroquímicos, informó pérdidas por más de 50 mil millones, tres veces y media superiores a las del año pasado, y anunció su intención de reestructurar pasivos ante la imposibilidad de cumplir compromisos financieros.

El impacto del atraso cambiario no se limita al agro. En la industria pesada, los balances también son preocupantes. Aluar, el principal productor de aluminio del país, redujo sus ganancias un 92% entre el primer semestre de 2024 y el de 2025. La empresa, que enfrenta un doble frente —la recesión local y nuevos aranceles del 50% en Estados Unidos—, advierte que la combinación de dólar planchado, tasas altas y menor demanda externa amenaza su rentabilidad futura.

Sidersa, por su parte, también cambió de signo. Pasó de ganar 1.663 millones en 2024 a perder más de 11.300 millones en lo que va del año. La caída de ventas internas y externas y el aumento de costos por la apertura comercial derrumbaron su margen operativo, que se redujo más de cuatro veces.

Mientras tanto, el equipo económico que lidera la dupla Caputo-Bausili continúa negociando con bancos internacionales y organismos de crédito para sostener la paz cambiaria. Pero en la economía real, el deterioro es palpable: la producción se frena, las empresas se endeudan y las pérdidas se multiplican.

En los balances que se presentan ante la CNV y la Bolsa, una palabra se repite con insistencia: “incertidumbre”. Esa incertidumbre que hoy domina al campo y la industria, y que amenaza con extenderse a toda la economía si el tipo de cambio oficial sigue rezagado frente a los precios y la actividad continúa en retroceso.