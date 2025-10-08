DNU, descargo contra Espert y un emplazamiento que podría arruinar los planes del Presupuesto

Expulsión de Espert, moción de censura contra Francos, interpelaciones a Karina Milei y Mario Lugones, el próximo veto de Milei y un emplazamiento a Presupuesto que le marcaría la cancha al Gobierno: la sesión de alto voltaje que asoma este mediodía.

El Gobierno se afronta a que este miércoles a las 12 la Cámara de Diputados avance nuevamente con un extenso temario opositor que pone en jaque la agenda oficialista en medio de sus intentos de dejar el Caso Espert atrás y profundizar la campaña rumbo al 26 de octubre.

El plato fuerte de la sesión es el proyecto para modificar el régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que ya tiene la aprobación del Senado. La normativa actual (26.122) que impulsó en el 2006 la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner establece que para derogarlos se requiere el rechazo explícito de ambas Cámaras, y el proyecto que tratan ahora busca revertir eso.

La iniciativa dispone que, por el contrario, se requiera de la aprobación de ambas Cámaras para sostener un DNU y establece un plazo de 90 días para que, de no tratarse, el decreto deje de tener vigencia. De esta manera, el presidente Javier Milei, que tiene una extrema escasez representativa en el Congreso y especialmente en el Senado, no podría gobernar por decreto.

Desde la Casa Rosada confirmaron ante El Cronista que el jefe de Estado no dudará en vetar también esta ley. Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical (UCR) a la hora de dictaminar alegaron que no apoyarán la iniciativa a menos que comience a regir desde el 2027, por lo que a priori el Gobierno estará en condiciones de blindar ese veto en Diputados.

Pero el temario además incluye otras cuestiones sensibles. De conseguir quórum, el recinto se convertirá en un descargo opositor contra el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien podría no aparecer durante la jornada para no exponerse él ni a sus pares violetas en medio del furor por el escándalo de Federico «Fred» Machado, el empresario acusado de narcotraficante que le transfirió u$s 200.000 a Espert en 2019, que motivó su salida de la carrera electoral rumbo a octubre.

Como Espert renunció también a la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda, ese reclamo quedó bloqueado. Pero la oposición buscará debatir también la posibilidad de expulsarlo directamente de la Cámara, lo cual generó versiones durante las últimas horas sobre un eventual pedido de licencia del diputado, según pudo saber este diario. Fuentes oficiales del bloque libertario por ahora lo negaron.

En el Congreso no creen que sea viable poder efectuar la salida de Espert en este sentido pero sí creen que tienen el número para emplazar la comisión que dirige Nicolás Mayoraz, Asuntos Constitucionales, para tratar esos pedidos en esa instancia. Dentro de esos emplazamientos también contemplan la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para avanzar sobre la moción de censura que impulsan en reclamo del incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El efecto último de esta avanzada sería la destitución del funcionario.

Pero el emplazamiento más preocupante para el Gobierno es el de la comisión de Presupuesto, que ahora deberá votar a un nuevo titular. El bloque que conduce Gabriel Bornoroni propondrá que sea Alberto «Bertie» Benegas Lynch, el cual deberá ser votado por sus integrantes en una próxima reunión constitutiva. La oposición lo que busca es definir un cronograma de encuentros para ponerle fecha al dictamen y, consecuentemente, la aprobación del proyecto del Presupuesto 2026.

Tal como contó este medio, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, propuso en la última reunión un cronograma de martes y jueves para debatir durante seis semanas y dictaminar la primera de noviembre, de manera tal que el Senado pueda tratarlo rápidamente antes de que finalice el período ordinario. El Gobierno, en cambio, no tiene pretensiones de que el Congreso actual sancione el Presupuesto 2026.

Si bien es cierto que una de las prioridades de Nación es conseguir que el proyecto se sancione con acuerdo de los gobernadores, buscarán hacerlo con la representación que sí o sí les otorgará la elección de octubre y hasta el recambio legislativo el Presupuesto no tocará el recinto.

Por último, otro tema caliente serán los pedidos de citación a funcionarios por los demás escándalos que trascendieron el mes anterior: los audios de presuntas coimas en la extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Dos de los barajados son Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Mario Lugones, ministro de Salud.

El tema podría quedar para el final de la sesión junto con el proyecto para distribuir el Impuesto a los Combustibles Líquidos que dictaminó Diputados, tras la aprobación del Senado, pero nunca lo votó. Se trata del primo del proyecto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que sí se sancionó y vetó el Presidente; ambos impulsados por unanimidad de los gobernadores meses atrás.

El Gobierno había logrado dividir a los mandatarios provinciales en Diputados con una contrapropuesta que cambiaba los porcentajes de distribución pero mantenía la eliminación de los fideicomisos que contempla la actual normativa. Su inclusión en esta sesión es para atraer a los gobernadores para que aporten al quórum. (El Cronista)