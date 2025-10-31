Dirigentes gremiales de 9 de Julio debatieron sobre el proyecto de Ley de Reforma Laboral

Representantes gremiales en 9 de Julio se refirieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a la reforma laboral que impulsará en el Congreso tras el éxito electoral legislativo de La Libertad Avanza (LLA) a escala nacional, y garantizó que no atentará contra «los derechos de nadie». Sin embargo, el proyecto que presentó la diputada santafesina Romina Diez bajo el título de «Ley de Promoción de Inversiones y Empleo e Inversiones Productivas» parece indicar lo contrario según la visión de los dirigentes locales.

Los voceros de los trabajadores agremiados fueron: Rubén Silva, Juan Ignacio De Sogos y Margarita López (por la CGT local) y Martín Etchepare (ATE Junín, seccional 9 de Julio).

En rigor, la iniciativa incluye la modificación de varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, detallando cambios en la irrenunciabilidad de derechos, las facultades del empleador para modificar las modalidades de trabajo, y el régimen de licencias por enfermedad y vacaciones.

Esta iniciativa será debatida en el Congreso en las próximas semanas. Para los representantes gremiales locales el proyecto de ley plantea una agresiva flexibilización laboral.