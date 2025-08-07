Diputados aprueban por amplia mayoría la emergencia del Garrahan y el Financiamiento Universitario

La oposición se unió y aprobó más fondos para Universidades y el Garrahan con números cercanos para la insistencia ante posibles vetos. Reactivaron la comisión por la estafa $Libra y rechazaron 5 DNU de Sturzenneger.

El gobierno de Javier Milei sufrió el último miércoles una de las derrotas parlamentarias más contundentes a manos de la oposición que logró imponerse en las 12 votaciones que llevó a la sesión especial en Diputados.

En una jornada maratónica que comenzó al mediodía cuando el oficialismo no pudo sumar voluntades para frenar el quórum con 131 legisladores en las bancas – dos más de los necesarios-, la oposición pudo imponer su agenda y ganar una por una todas las votaciones.

La Libertad Avanza no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social como son la ley de financiamiento a las universidades y la Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan) y que preocupan a la gestión libertaria por la eventual erogación de fondos.

Lo más complejo para el gobierno nacional es que la oposición quedó cerca de los números para imponer la insistencia ante los eventuales vetos de Javier Milei.

Para la norma que dota de más presupuesto a la educación superior hubo 158 votos, y solo se requiere uno más para arribar a los 2/3. En el caso de los fondos para la salud, la oposición juntó 159 voluntades.

Uno por uno: los 12 proyectos que no pudo frenar el oficialismo de Milei

Según resume la agencia Noticias Argentinas, hubo dos leyes con media sanción, cinco DNU rechazados, y cinco proyectos que la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria

Dos leyes con media sanción

Financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.

Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.

Cinco DNU rechazados

Disolución de organismos de Economía.

Reorganización de la Secretaría de Transporte.

Reforma de organismos de Cultura.

Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Régimen de excepción para la Marina Mercante.

Cinco temas forzados a comisión

Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas: