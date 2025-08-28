Diputados activa la comisión del caso LIBRA y apunta a Karina Milei

La Cámara de Diputados confirmó que este jueves 28 de agosto a las 14 horas se reunirá por primera vez la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA, en el Anexo “C”. El encuentro tendrá como objetivo definir autoridades y aprobar un calendario de trabajo, luego de más de cuatro meses de parálisis provocada por las maniobras dilatorias del oficialismo.

La conformación de la comisión estuvo frenada en dos oportunidades por empates 14 a 14 en la votación para designar a sus autoridades. Sin embargo, la semana pasada la oposición logró destrabar el proceso con la aprobación de una resolución que fija que, en caso de empate, la presidencia quedará en manos del bloque con mayor representación parlamentaria.

De esta manera, la conducción del cuerpo recaerá casi con seguridad en Sabrina Selva de Unión por la Patria, quien ya anticipó que buscará convocar a secretaria General de Presidencia y figura clave en el entorno libertario, Karina Milei. “Queremos que venga la hermana del Presidente”, aseguró la legisladora opositora, en un gesto que incomoda a la Casa Rosada.

La investigación sobre la criptomoneda $LIBRA apunta directamente a Javier Milei y a funcionarios de su entorno por la presunta promoción de un esquema financiero fraudulento desde la cuenta personal de X (ex Twitter) del propio mandatario. En la causa también figuran los nombres del empresario Hayden Davis, señalado como creador de la moneda digital, y Mauricio Novelli, un trader vinculado a Olivos.

El avance parlamentario llega en simultáneo con el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que estalló tras la difusión de audios del desplazado director Diego Spagnuolo. En esas grabaciones se mencionan presuntos pedidos de sobornos en la compra de medicamentos y se nombra a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció públicamente el impacto de la crisis y marcó distancia de los funcionarios salpicados por los audios. “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, sostuvo. Sin embargo, desde el oficialismo intentan instalar la versión de que las acusaciones responden a una “maniobra política en plena campaña electoral”.

La oposición celebró la convocatoria como una oportunidad de reflotar un caso que parecía enterrado. Si la comisión se constituye formalmente el jueves, tendrá tiempo hasta noviembre para avanzar en la investigación, en plena campaña electoral, lo que podría abrir un nuevo frente de conflicto para Milei en el peor momento de su gestión.

El fallo a favor de Hayden Davis disparó la cotización de LIBRA

Mientras tanto, en el frente judicial internacional, la criptomoneda $LIBRA protagonizó un repunte extraordinario tras el fallo que levantó el embargo sobre las cuentas de Hayden Davis en Estados Unidos. La resolución permitió descongelar activos por u$s57 millones, lo que generó un alza del 527% en pocas horas.

Medios especializados como CoinoMedia destacaron que la medida revitalizó la confianza de algunos inversores, al permitir que el equipo del proyecto avance en la hoja de ruta pendiente. Sin embargo, la reacción alcista duró poco: el token llegó a cotizar a u$s0,55, pero en menos de 24 horas retrocedió a valores cercanos a u$s0,009, lo que evidenció la fragilidad del esquema.

El derrumbe dejó en claro que la volatilidad sigue dominando el proyecto, incluso después de la resolución favorable a Davis. La Justicia estadounidense también reveló que la billetera del empresario continuaba operando de forma automática pese a la orden de bloqueo vigente desde mayo.

En este contexto, la investigación parlamentaria en Argentina cobra mayor relevancia. Los diputados opositores remarcan que el caso no solo expone un posible fraude financiero, sino que también podría comprometer al Presidente y a su círculo íntimo por el uso de sus redes sociales oficiales en la difusión del esquema. (Diputados Bonaerenses)