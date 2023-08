Después de los 40, ¿Qué ocurre con la salud masculina?

Los exámenes y controles regulares pueden ayudar a prevenir complicaciones graves y a mantener una calidad de vida óptima

*Por Dr. Maximiliano López Silva, médico urólogo, Centro Argentino de Urología.

Con frecuencia, se hace hincapié en los controles ginecológicos a partir de cierta edad, pero ¿qué ocurre con la salud masculina? Es esencial prestar atención a la salud urológica para detectar y abordar posibles problemas a tiempo.

Los exámenes y controles regulares pueden ayudar a prevenir complicaciones graves y a mantener una calidad de vida óptima. Entre los múltiples controles clínicos preventivos sobresalen los siguientes.

La próstata

A partir de los 40 años, hay que considerar la posibilidad de someterse a exámenes de próstata.

El antígeno prostático específico (PSA) es una prueba simple que se realiza con un análisis de sangre y puede ayudar a detectar signos tempranos de problemas prostáticos, como el cáncer de próstata.

Si, además, hay antecedentes familiares, la discusión sobre este tema con un urólogo es aún más importante y puede requerir realizarse a edades más tempranas.

Una parte fundamental de la evaluación de la salud prostática la constituye el examen físico, con el fin de evidenciar su tamaño y la posibilidad de detectar nódulos. Se realiza a través del tacto rectal, única forma de revisar este órgano.

Por supuesto, el tema del tacto rectal trae muchas reacciones diversas en los hombres, pero no debe olvidarse de que no es doloroso y dura solo unos segundos.

El cáncer de próstata afecta a uno de cada 7 varones en la Argentina, se diagnostican unos 11.700 pacientes por año y 3700 fallecen por la enfermedad, razón por la cual representa el tumor más frecuente y la tercera causa de muerte por esta patología en varones.

Entre los factores de riesgo más claros, se encuentran la edad y los antecedentes familiares.

Función eréctil

Con el paso del tiempo, puede haber cambios en la función eréctil, esto es más común en la sociedad actual debido a los altos niveles de estrés en los que se vive.

También, aquellos con hipertensión arterial o diabetes son más propensos a este problema.

Discutir la disfunción eréctil con un urólogo puede llevar a opciones efectivas de tratamiento y mejorar la calidad de vida.

Por supuesto, que este es otro tema que despierta dudas al momento de ser hablado, pero no olvidar que el primer paso para resolver un problema es plantearlo.

Evaluación renal

La función renal es crucial para la salud general del cuerpo.

Los hombres deben someterse a pruebas de comportamiento renal para detectar cualquier problema en etapas tempranas.

Esto es especialmente relevante si hay antecedentes familiares de enfermedad renal.

Un análisis de orina puede proporcionar información valiosa sobre la salud de los riñones y de la vejiga.

Puede ayudar a detectar infecciones urinarias, cálculos renales y otras afecciones que pueden afectar el funcionamiento del sistema urinario.

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Si bien no es exclusivo de los hombres mayores de 40 años, es importante mencionar la relevancia de realizar pruebas regulares para ETS.

Examen testicular

Hay que realizar el autoexamen testicular para detectar cualquier anormalidad, como bultos o inflamación.

Si se encuentra algo inusual, consultar de inmediato con un urólogo. En realidad, esta evaluación debe iniciarse antes.

No hay que perder de vista que cáncer de testículo es el tumor más frecuente en hombres entre los 15 y los 35 años, pero eso es una cuestión estadística, no implica que no pueda aparecer en cualquier momento de la vida, incluso, en los adultos mayores, y constituye la principal causa de cáncer en pacientes varones jóvenes

Afortunadamente, se trata de una enfermedad tratable y con altas posibilidades de curación, por lo tanto, es importante consultar a tiempo para establecer un diagnóstico precoz.

Mantener la salud urológica es esencial para una vida activa y saludable en la edad adulta.

Los mayores de 40 años tienen que considerar estos controles urológicos como parte integral de su atención médica general y no dudar en buscar la orientación de profesionales de la salud en caso de preocupación.

Y si bien se hizo foco en los estudios y exámenes urológicos, también es fundamental concurrir al médico clínico y al oftalmólogo una vez al año. (Télam)

