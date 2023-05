Dengue: la curva de contagios sigue en baja luego del pico de principios de abril

La tendencia decreciente en los casos se mantiene por segunda semana consecutiva.

El ministerio de salud dela Nación informó que la curva de casos de dengue a nivel nacional sigue siendo descendente por segunda semana consecutiva. Así, la cartera sanitaria reportó que se registraron menos casos que en el pico de la semana 13. Esa tendencia se constató en jurisdicciones como Tucumán; Santiago del Estero; Salta; Jujuy; Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires. No obstante, la recomendación sigue siendo reforzar los cuidados frente a los aumentos de temperatura de estos días.

En tanto, en números, hasta la semana epidemiológica 16 de 2023 – es decir hasta el 23 de abril – se notificaron en el país 71.717 casos de dengue, de los cuales 65.195 adquirieron la infección en la Argentina. Al momento, la circulación de este virus se ha identificado en 16 jurisdicciones: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; Santa Fe; Corrientes; Formosa; Chaco; Catamarca; Jujuy; La Rioja; Salta; Santiago del Estero; Tucumán; San Luis y Mendoza.

En relación a lo expuesto, cabe destacar que al observarse la curva de casos se registra un aumento progresivo sostenido entre la semana epidemiológica 5 y la 13, luego de lo cual se comprueba un descenso, es decir, que en las semanas 14 y 15 se da un número menor de casos, un 31% y 23% de decrecimiento respectivamente, siempre en relación al pico que tuvo lugar en la SE13.

En lo que refiere a fiebre chikungunya, se registran hasta el momento 1.460 casos de los cuales 910 adquirieron la infección en el país; 260 se encuentran en investigación y 290 adquirieron la enfermedad en el exterior. Al momento, la circulación de este virus se ha confirmado en diferentes localidades de 8 jurisdicciones: Buenos Aires; C.A.B.A.; Chaco; Córdoba; Corrientes; Formosa; Santa Fe y Salta.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue lo adquiere y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura. La transmisión vertical madre-hijo es posible pero infrecuente.

La fiebre chikungunya es también una enfermedad viral que, al igual que la mencionada anteriormente, es transmitida por la picadura de mosquitos Aedes infectados y también puede transmitirse de la madre al hijo en el período perinatal.

Medidas de prevención

La principal forma de transmisión de estas enfermedades es por picaduras de mosquitos infectados. Es por ello que la medida más importante de prevención de dengue y chikungunya es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores (baldes; palanganas; tambores; portamacetas; bebederos; botellas retornables, etc.). Si los recipientes no pueden quitarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas, por ejemplo) o procurar que no acumulen agua dándolos vuelta; vaciándolos y cepillándolos frecuentemente, o bien poniendo los mismos al resguardo bajo techo. También es recomendable colocar tela mosquitera en las rejillas de desagües.

Es de destacar que el mosquito adhiere sus huevos a las paredes de los recipientes, por lo que además se refuerza que es clave, más allá de cambiar el agua con frecuencia si no se puede eliminar los recipientes que la contienen, cepillar el interior de las paredes para eliminarlos.

Para evitar la picadura del mosquito se recomienda utilizar repelente siguiendo siempre las indicaciones del envase. La aplicación de insecticida mediante fumigación sólo sirve para eliminar mosquitos adultos siempre y cuando entren en contacto con el insecticida en el momento que es aplicado ya que el mismo no tiene poder residual y tampoco elimina formas inmaduras del mosquito (huevos, larvas y pupas); por lo que no es suficiente para controlar estas enfermedades si no se erradican los criaderos de nuevos mosquitos. Por lo demás la fumigación está indicada sólo en situación de brote y bajo las indicaciones metodológicas de la normativa nacional vigente. (DIB) ACR