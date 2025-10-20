De la euforia al diagnóstico: el giro discursivo de Trump sobre la situación en Argentina

Pocas horas después de haber elogiado públicamente la gestión de Javier Milei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al describir una realidad muy distinta. Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, afirmó que Argentina “está peleando por sobrevivir”, que “no tiene dinero” y que “no se está beneficiando de nada”. Sus palabras generaron sorpresa por el contraste con su discurso anterior, cuando había celebrado al mandatario argentino por “hacer un gran trabajo”.

El cambio de tono se produjo durante el vuelo entre Florida y Washington, en medio de una ronda informal de preguntas. Una periodista del pool le consultó a Trump qué mensaje tenía para los productores rurales estadounidenses que consideraban que un reciente acuerdo comercial beneficiaba más a Argentina que a su propio país. La respuesta fue inmediata y enérgica: “Argentina está peleando por su vida, señorita. Usted no entiende nada de eso. No se está beneficiando en nada. Están peleando tan duro para sobrevivir. No tienen dinero, no tienen nada”.

El mandatario continuó: “Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre… Me cae bien el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Así que no lo presenten como que se están beneficiando. Se están muriendo”. Las declaraciones fueron reproducidas por la cadena Fox News y generaron impacto tanto en Washington como en Buenos Aires.

Sin embargo, su discurso contrastó notablemente con el que pronunció menos de una semana atrás en la Casa Blanca. En un almuerzo con Milei y sus funcionarios, Trump había elogiado con entusiasmo el rumbo económico del gobierno argentino. “Ha hecho un gran trabajo. Tuvieron que atravesar algo de dolor, pero ahora están saliendo. Creo que esta victoria es muy importante”, señaló en referencia a las elecciones de medio término del próximo domingo.

En esa oportunidad, incluso vinculó la continuidad del respaldo económico al resultado electoral. “Si pierde, no seré generoso con la Argentina”, advirtió Trump, en relación al paquete financiero de USD 20.000 millones que su administración puso en juego en apoyo al gobierno de La Libertad Avanza.

A pesar de sus últimas declaraciones, Trump confirmó que uno de los puntos del acuerdo bilateral en negociación es una posible compra de carne argentina, con el objetivo de reducir los precios en el mercado interno estadounidense. “Todos los alimentos están bajando, menos la carne. Podríamos comprar un poco de carne de Argentina y eso ayudaría a equilibrar”, explicó.

El giro en el discurso del mandatario norteamericano abre interrogantes sobre el alcance real del apoyo a la Argentina, y refuerza la percepción de que, más allá de los vínculos personales, el respaldo de Washington se mantiene atado a condiciones políticas concretas.