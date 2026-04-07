Curso para árbitros y modificaciones en reglas de juego

De cara al inicio de un nuevo curso de arbitros, Mauricio Piombo (instructor idóneo en reglas de juego y árbitro de fútbol) e Ignacio Brenna (árbitro de fútbol) visitaron Supernova Deportivo (Supernova 97.9) para comentar acerca de inscripciones, plazos y la experiencia de ser parte del “tercer equipo”.

Como lo indica Mauricio, el curso tiene como fecha tentativa de inicio a mediados del mes de abril, pero eso no impide poder sumarse dias despues. Sin limites de edad, todo aquel que lo desee puede inscribirse para desarrollar la profesion o simplemente para aprender acerca del reglamento tanto en lo teorico como en lo práctico.

Con una larga trayectoria y vasta experiencia, Ignacio Brenna contó como es su experiencia como árbitro desde hace ya casi diez años y cómo le sirvio tanto en lo profesional como en lo personal.



En lo que respecta al arbitraje actual, se vienen algunas modificaciones de cara a la próxima Copa Mundial de la Fifa 2026 y Mauricio nos comentó acerca de que en dicha competencia «se prueban las nuevas reglas y luego se implementan en cada una de las ligas del mundo».

Lo que IFAB viene tratando en conjunto con FIFA es que haya, por partido, mas tiempo neto de juego. Por lo que las modificaciones reglamentarias harán mucho hincapié en ello. Para todos aquellos que gusten, pueden comunicarse con Mauricio Piombo al teléfono 2317-486823 y/o por Instagram al perfil de la Agrupación de Arbitros de Futbol de Nueve de Julio (AF) @arbitrosdefutbol_9dejulio para informarse e inscribirse al próximo curso que se dictará para arbitros de futbol