Cumbre secreta de Massa y Kicillof en Gobernación en la previa electoral

La reunión se extendió por más de 4 horas, y terminó a la medianoche.

En un movimiento que agita el tablero político a semanas de las elecciones legislativas de octubre, Sergio Massa y Axel Kicillof mantuvieron anoche una cumbre reservada en la Casa de Gobierno bonaerense. Según pudo saber este medio, el encuentro comenzó poco antes de las 19:30 y se extendió hasta la medianoche.

Sin agenda oficial ni declaraciones posteriores, la reunión despertó especulaciones sobre definiciones estratégicas de cara a la campaña en las que el peronismo corre con ventaja en territorio bonaerense. La duración y el hermetismo del encuentro alimentan las versiones sobre un intento de alinear posturas en un contexto de tensión, generado por los movimientos dentro de las filas del oficialismo.

Fuentes cercanas a ambos dirigentes se limitaron a señalar que se trató de un “encuentro habitual”, aunque el tono reservado y el contexto de la reunión sugiere que se discutieron temas clave con impacto electoral. (Infocielo)