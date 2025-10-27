Cuántas bancas suma cada fuerza y cómo queda el Congreso nacional

Tras el resultado favorable a La Libertad Avanza en las elecciones 2025, el oficialismo logró aumentar su caudal de representación parlamentaria. El peronismo pierde poder en el Senado.

Estas elecciones 2025, en las que La Libertad Avanza se impuso en un total 16 provincias, con más del 40% de los votos, se reconfiguró la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado nacional.

¿Cuántos legisladores suma cada fuerza política? ¿Cómo están los recintos ahora? ¿Cómo quedan las dos Cámaras en el nuevo esquema de poder? Enterate en esta nota con el análisis de las elecciones legislativas en números.

Congreso: cuántos diputados sumó cada fuerza política

La Libertad Avanza: 64 bancas

Fuerza Patria: 31 bancas

Provincias Unidas: 5 bancas

Frente de Izquierda: 3 bancas

Frente Cívico por Santiago: 2 bancas

Fuerza Entre Ríos: 2 bancas

La Neuquinidad: 1 banca

Primero Los Salteños: 1 banca

Frente Cívico por Santiago: 2 bancas

Fuerza Justicialista Mendoza: 1 banca

Vamos Corrientes: 1 banca

Frente de la Victoria: 1 banca

Defendamos Córdoba: 1 banca

Fuerza San Juan: 1 banca

Por San Juan: 1 banca

Ciudadanos Unidos: 1 banca

Frente Defendamos La Pampa: 2 bancas

Frente Justicialista: 1 banca

Frente Unidos Podemos: 1 banca

Federales Defendamos La Rioja: 1 banca

Jujuy Crece: 1 banca

Fuerza Santacruceña: 2 bancas

Congreso: cuántos senadores sumó cada fuerza política

La Libertad Avanza: 17 bancas

Fuerza Patria: 6 bancas

Fuerzas provinciales: 5 bancas

Frente Cívico por Santiago: 2 bancas

Fuerza Entre Ríos:1 banca

La Neuquinidad:1 banca

Primero Los Salteños: 1 banca

Elecciones 2025: cómo queda la Cámara de Diputados

La Libertad Avanza + PRO: 104 bancas

Peronismo: 99 bancas

Provincias Unidas: 8 bancas

Encuentro Federal: 8 bancas

UCR: 6 bancas

FIT: 4 bancas

UCR disidente: 3 bancas

Fuerzas Provinciales: 24 bancas

Elecciones 2025: cómo queda el Senado nacional

Peronismo: 28 bancas

La Libertad Avanza + PRO: 25

UCR: 10 bancas

Fuerzas Provinciales: 9 bancas

Cómo esta la Cámara de Diputados ahora

Unión por la Patria tiene 98 bancas

La Libertad Avanza tiene 39 bancas

El PRO tiene 35 bancas

Encuentro Federal tiene 15 bancas

La Unión Cívica Radical tiene 14 bancas

Democracia para Siempre tiene 12 bancas

Coalición Cívica – ARI 10 bancas

Otros bloques y monobloques 34 bancas

Cómo esta el Senado nacional ahora

Unión por la Patria 30 bancas

La Unión Cívica Radical 13 bancas

El PRO 7 bancas

La Libertad Avanza 6 bancas

Unidad Federal 3 bancas

Otros bloques y monobloques 13 bancas

Elecciones 2025: Cómo fue el reparto de bancas por la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires la renovación alcanzaba a 35 diputados. El peronismo ponía en juego 15 escaños. Seguido por el PRO, que arriesgaba 7, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, tres cada uno. Por último, Democracia para Siempre y La Libertad Avanza ponían en juego dos cada uno, y la UCR, el FIT, uno cada uno.

Como el sistema D’Hondt, o sistema del divisor, consiste en dividir la cantidad total de votos por cada una de las bancas de Diputados en juego, las listas que sólo superaronel 3% de los votos del padrón electoral para aspirar a, al menos, una banca en juego fueron sólo tres fuerzas.

La sorpresiva elección de la lista encabezada por Diego Santilli, que se alzó con el triunfo por 41,45% frente a la lista de Fuerza Patria (40,91%) permitió que La Libertad Avanza sume 17 lugares en la Cámara alta nacional. Pese a la derrota, Fuerza Patria sumó una banca y sumó 16 lugares.

En tanto, las últimas dos bancas en juego quedaron para el Frente de Izquierda Unidad que obtuvo el 5,04% y desplazó del tercer lugar del podio a otras fuerzas como Provincias Unidas y la Coalición Cívica. (Diputados Boanaerenses)