Cualquier ejercicio es mejor que ninguno.

A contrapelo de lo que muchas campañas publicitarias dicen al comienzo del verano, no se necesitan nuevos regímenes de entrenamiento intenso, ni costosas membresías en gimnasios para aprovechar los beneficios del ejercicio.

Los estudios sugieren que la actividad física en cantidades modestas de intensidad moderada, como caminar o hacer yoga, es en realidad un camino más confiable para mejorar la salud física y mental que grandes cantidades de movimiento vigoroso.

Un poco de ejercicio es mejor que nada

Un metanálisis de 11 estudios diferentes mostró que las personas que hacían algo de actividad física, pero que no alcanzaban del todo las recomendaciones de la OMS, aún tenían tasas de mortalidad más bajas en comparación con las personas que eran totalmente sedentarias.

De hecho, las personas que hacen ejercicio una vez por semana tienen un menor riesgo de enfermedad cardíaca que las personas que hacen ejercicio todos los días sin descansos, según un estudio de 2015 publicado en la revista Circulation.

Es decir que descansar lo suficiente puede ser tan importante como hacer suficiente ejercicio.

Si el objetivo es mejorar el bienestar, no es necesario entrenar como un atleta. No obligarse a participar en actividades de alta intensidad en nombre de la salud es un buen primer paso.

*Fuente: «How much exercise do I need to stay healthy?», de Isobel Whitcomb para Popular Science.