9 de Julio: Cronograma de recolección de residuos

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que, ante la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, se han dispuesto modificaciones en el cronograma de recolección de residuos.

De esta manera, el lunes 18 no se efectuará la recolección de residuos perecederos domiciliarios (bolsitas), a la vez que no se aplicará la recolección de productos de poda, carpido y escombros en la Zona I; en tanto que no habrá recolección de reciclables dicho día en Zona II.