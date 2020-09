COVID-19: En provincia sigue todo igual excepto la construcción con alguna flexibilización

El gobernador fundamentó las medidas en que a seis meses desde que llego al país el coronavirus, “en estos días tuvimos los peores números en cuanto a casos diarios tanto en Argentina como en el mundo entero. En el planeta se alcanzaron los 30 millones de casos de coronavirus y se llegó casi al millón de muertos. Nadie puede afirmar que la pandemia terminó”.

“Estamos en un momento muy delicado porque el virus se sigue expandiendo y nos agarra indudablemente cansados, a todos, y es la peor combinación, porque es una amenaza que avanza y no tenemos que aflojar”, señaló el mandatario.

Luego Kicillof resumió que “en la Provincia de Buenos Aires pudimos seguir produciendo lo esencial. La Provincia siguió trabajando en sus industrias para producir alimento, equipamiento, medicamentos, y eso se hizo con responsabilidad, con protocolos, con control del Estado y con colaboración inmensa de trabajadores y empresarios de la Provincia”.

También, dijo el gobernador, “Pudimos cuidar y salvar miles de vidas también, y eso lo hicimos gracias a la decisión de Alberto que nos permitió expandir nuestro sistema sanitario que fue robustecido y preparado para enfrentar la pandemia. 19 millones de kits de protección personal, 1200 respiradores, 13 millones de barbijos, obras en 125 hospitales. Hacíamos una cuenta con información imperfecta, de manera deliberada, fue una inversión en el sistema sanitario de más de 22 mil millones de pesos. Eso significa 64 mil pesos por paciente”.

Testeos

En materia de testeos, indicó que “Hoy estamos haciendo 11 mil tests de PCR por día en promedio, 119 mil llamados por día. Ya llevamos 900 mil bonaerenses entrevistados en los lugares donde viven”, y agregó: “Podemos decir que en la Provincia hicimos 3300 tratamientos con plasma de pacientes recuperados. Ayuda muchísimo y reduce la mortalidad. Muy importante y hemos estado entre los pioneros”.

“La PBA desde el punto de vista sanitario se divide en dos regiones en lo que hace al coronavirus porque comenzó en al CABA, se expandió al primero, segundo y tercer cordón donde sigue subiendo la incidencia.

Gran Buenos Aires

En los 35 municipios del conurbano lo que se ha observado en las últimas semanas es una relativa estabilidad de los casos, incluso una leve baja. Estábamos en mas de 5 mil casos hace tres semanas, ahora estamos 4750 casos promedio, una leve baja pero a niveles inmensamente altos, la situación es grave. El objetivo es bajar los casos porque las estadísticas son inexorables, uno de cada 50 casos termina en un fallecimiento. A mí no me gusta llamar a esto una meseta, el éxito es que los casos bajen y los casos no bajan si no tomamos recaudos intensos o si damos la impresión de que la situación mejora.

En los 35 municipios más afectados la situación sigue igual. Vamos a permitir con protocolos que se han acordado con los trabajadores y empresarios de la construcción vamos a permitir dos tipos de actividad. Primero obras pequeñas con protocolos estrictos, transporte propio, dentro de las localidades, no más de 15 trabajadores en simultáneo de todas las especialidades. Y también para el caso de obras de mayor envergadura donde haya peligro de derrumbe o alguna cuestión que tenga que ver con la seguridad.

En el interior bonaerense

Para el interior de la Provincia las situaciones son diversas. En algunos de ellas la situación ha empeorado mucho y hemos tenido que retroceder a fases anteriores. Otros municipios, se encuentran en fase 5 que es nuestra fase de mayor apertura. Otros han retrocedido a fase 4 y eso vamos a seguir anunciándolo todos los días lunes.

Por último, Kicillof recordó que “Hace poco tiempo, dos meses, un 5% de los casos eran del interior y hoy ya un 20% de los casos diarios son del interior de la Provincia”, concluyó.

(InfoGEI)Jd