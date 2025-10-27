Contundente triunfo de La Libertad Avanza en todo el país

La Libertad Avanza, encabezada por Javier Milei, consiguió una victoria arrolladora en 14 provincias, incluidas las de mayor población, y alcanzó el 40,66% de los votos a nivel nacional, superando al peronismo por casi 10 puntos. El resultado sorprendió a propios y extraños. Una victoria que llega apenas un mes después de una ajustada derrota en la provincia de Buenos Aires, donde Milei había quedado 14 puntos por debajo de la fórmula oficialista. Este giro inesperado dejó abierta una serie de interrogantes sobre cómo el candidato de La Libertad Avanza logró revertir el resultado en tan poco tiempo.

El gran protagonista del día fue el territorio bonaerense, que alberga casi el 38% del electorado argentino. En el último conteo parcial, Diego Santilli (LLA) obtuvo el 41,45% sobre Jorge Taiana (Fuerza Patria), 40,91%. Este resultado, aunque ajustado, significó un cambio radical respecto a la elección de septiembre, cuando el oficialismo se había impuesto por una diferencia de 14 puntos. Circulaban en los pasillos del búnker del peronismo actas de mesas en las que, en esa ocasión, había ganado el oficialismo, pero que esta vez favorecían a la coalición liberal.

En Córdoba, segundo distrito con casi el 9% del padrón, la victoria del mileísmo fue aún más contundente. Con Gonzalo Roca como candidato a diputado, La Libertad Avanza obtuvo el 42% de los votos. En contraste, el peronismo se fragmentó en tres frentes: Juan Schiaretti, Natalia de la Sota y Pablo Carro, que sumados no alcanzaron la cifra de la coalición de Milei. El resultado en Córdoba es un claro reflejo de la debilidad de las opciones opositoras, que se encuentran divididas mientras Milei consolida su poder.

Un fenómeno similar ocurrió en Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro, de Provincias Unidas, sufrió una derrota inesperada. Agustín Pellegrini (LLA) obtuvo el 40% de los votos, mientras que Caren Tepp (Fuerza Patria) quedó en segundo lugar con un 28,9%. El dato significativo en Santa Fe es la baja votación para los principales candidatos del oficialismo, lo que evidencia la difícil situación del peronismo en el centro del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, con el 7,1% del padrón nacional, el peronismo logró una victoria parcial con Patricia Bullrich, quien obtuvo el 50% de los votos para senadora, pero la pequeña victoria en la capital no logró atenuar el impacto de los resultados a nivel nacional. En la categoría de diputados, Alejandro Fargosi (LLA) obtuvo el 47,3%, mientras que la fuerza de Fuerza Patria quedó atrás con el 26,9%. Además, en la Capital se registró un corte de boleta que benefició a Myriam Bregman, del FITU, quien obtuvo casi el 10% de los votos.

En provincias como Chaco, la contienda fue casi un empate técnico. Juan Cruz Godoy, de la alianza LLA y el gobernador radical Leandro Zdero, se llevaba una ligera ventaja de 0,82% sobre el oficialista Jorge Capitanich (FP), quien aún tenía la posibilidad de dar vuelta el resultado. En Río Negro, la victoria fue para el peronismo, pero por una diferencia mínima, con Martín Soria (FP) ganando a Lorena Villaverde (LLA) por apenas 0,39%. Sin embargo, el fuerte apoyo de LLA en otras categorías, como en la de diputados, mostró la fractura de las fuerzas provinciales ante la consolidación de la candidatura de Milei.

En el norte del país, la victoria de La Libertad Avanza se extendió a Jujuy, Salta, La Rioja y Misiones, donde se impuso al frente provincial. Este dominio territorial, que ya se había anticipado por el contexto político y social en la región, consolidó a Milei como un jugador clave en todo el país.

Las elecciones de 2025 dejaron un panorama fragmentado e incertidumbres. El principal ganador fue Javier Milei, quien, con su estrategia populista y su discurso de «ajuste» y «motosierra», sigue imponiendo su fuerza política, absorbiendo al PRO y dejando al radicalismo en una posición marginal. El presidente relanzará su gestión y renovará el gabinete para llvar a adelante los dos aós que le quedan en el Poder.



En cuanto al peronismo, el resultado subraya su incapacidad para reconstruir su relación con la sociedad después de la derrota en 2023, lo que refuerza la impresión de que su estructura está profundamente desgastada.

Además, en el equipo de Milei, su hermana Karina resurgió como una de las grandes ganadoras, consolidando su influencia dentro de la campaña presidencial y contrarrestando las críticas por las derrotas previas. Este resultado también marca el fin de las apuestas por la «avenida del medio» en la política argentina, que, según el desempeño de los gobernadores de Provincias Unidas, parece ser un camino sin futuro.

La jornada electoral del 26 de octubre dejó claros ganadores y perdedores. Con una victoria definitiva en varias de las provincias más importantes y un repunte en el voto de la sociedad, Milei consolidó su liderazgo a nivel nacional. A medida que se desglosan los resultados, los interrogantes sobre el futuro del peronismo y la dirección de la política argentina seguirán ocupando el centro del debate político.