De acuerdo a un testimonio publicado por el Diario Noticias, un pasajero que viajaba en el colectivo contó que, al llegar a Pehuajó, detectó que la persona no se movía ni había cambiado de posición durante del trayecto. Ante esa situación, dio aviso al chofer, quien constató que el pasajero no reaccionaba.
De inmediato dieron aviso al hospital y a la Policía, y posteriormente intervinieron los Bomberos para poder retirar el cuerpo del micro. El hombre, que tenía como destino Saladillo, fue trasladado para que se le realice la correspondiente autopsia. (DIB)