Congreso: Espert pidió licencia en Diputados hasta el final de su mandato

Tras renunciar a la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert pidió licencia hasta el 8 de diciembre como miembro de la Cámara baja en un contexto de creciente presión por parte de la oposición por su vinculación con el empresario Fred Machado, que enfrenta acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos.

“Solicitar licencia, por motivos particulares, desde el día de hoy hasta el 8 de diciembre del corriente año”, comunicó oficialmente Espert este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La licencia, que no se sabe aún si será con o sin goce de sueldo, y se deberá votar en el recinto, tal como establece el reglamento del cuerpo.

En ese sentido, el mandato del economista como integrante de la Cámara baja vence el 9 de diciembre, por lo que prácticamente Espert no participaría de ninguna sesión en lo que queda del año. De hecho, Espert no concurrió este mediodía a la sesión que en la que la oposición busca limitar la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia.

La decisión de Espert, se produjo tras fuertes presiones internas, principalmente de sus aliados del PRO, quienes consideraron que su continuidad agravaba la crisis política en el oficialismo, por lo que indicaron que la mejor alternativa era una salida ordenada del legislador libertario, antes que la oposición ponga en discusión los proyectos para expulsarlo de Diputados.

En cuanto a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, el oficialismo evalúa la posibilidad de designar a Bertie Benegas Lynch como su sucesor, que es uno de los pocos economistas vinculados a las fuerzas libertarias en la Cámara baja. La decisión final sobre su designación se tomará en una reunión de la denominada “mesa política”, prevista para este jueves.

Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, se indicó que en la próxima reunión de la comisión, el vicepresidente Carlos Heller de Unión por la Patria debería dar lugar a la moción que proponga el bloque de La Libertad Avanza para el reemplazo en la presidencia, en lo que será la antesala del debate del Presupuesto 2026.

Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó esta semana al diputado nacional de La Libertad Avanza por presunto lavado de dinero, en el marco de una causa iniciada por el dirigente social Juan Grabois. La investigación apunta a una transferencia de USD 200.000 que el economista habría recibido en 2020 del empresario Federico “Fred” Machado.

La medida se conoció apenas horas después de que Espert renunciara a su candidatura nacional por la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el fiscal Domínguez promovió la acción penal tras analizar la denuncia presentada por Grabois, que reclama esclarecer el origen del dinero y su posible vínculo con maniobras financieras ilícitas.

Según la presentación, el diputado libertario habría recibido fondos provenientes de una organización criminal con ramificaciones en el narcotráfico internacional, actualmente procesada en el Distrito Judicial Este de Texas. El escrito menciona una serie de operaciones encabezadas por Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 por narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos.

El documento judicial también incorporó como prueba un cuadro contable en el que figura el nombre de Espert junto a la cifra de USD 200.000, proveniente de registros del Bank of America. Dichos archivos, que integran el expediente norteamericano y presentó Grabois ante la Justicia Federal de San Isidro, coinciden con los movimientos financieros detectados por la entidad bancaria, lo que otorgó mayor legitimidad a la prueba. (Diputados Bonaerenses)