Condena ejemplar: 19 años de prisión para el exmarido de Julieta Prandi por abuso sexual y violencia de género

El empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de cárcel por abuso sexual agravado y violencia de género contra su expareja, la actriz Julieta Prandi. Tras conocerse el fallo, el Tribunal ordenó su inmediata detención, que se concretará en la Alcaidía Departamental de Campana. “Hoy vuelvo a vivir”, expresó conmovida la víctima al salir del tribunal.

La sentencia fue dictada por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, quienes hallaron a Contardi penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, reiterado y cometido en concurso real, lo que causó un grave daño en la salud mental de Prandi. Los hechos ocurrieron en la localidad de Escobar, entre julio de 2015 y marzo de 2018.

La actriz asistió a la audiencia acompañada por sus abogados y su actual pareja, Emanuel Ortega, con quien celebró la resolución judicial. Prandi se mostró emocionada y sostuvo: “Siento que la Justicia finalmente escuchó. Es un antes y un después”.

En tanto, el abogado defensor de Contardi, Claudio Nitzcamer, anunció que dejará de representar al empresario. Al finalizar la lectura del fallo, un médico debió asistir a Prandi por una descompensación, producto del impacto emocional del momento.

Una sentencia que marca precedente

Fernando Burlando, abogado de la denunciante, calificó la pena como “adecuada a la gravedad de los hechos”, aunque recordó que en los alegatos había solicitado 50 años de prisión por la reiteración de los abusos. “Es un caso bisagra para muchas víctimas. Este fallo representa un antes y un después”, afirmó.

Además, resta saber si el nombre de Contardi será incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos, como establece la ley en casos de condenas por delitos sexuales.

“Que viva el infierno que yo viví”

Visiblemente aliviada, Julieta Prandi se refirió a lo que significó atravesar el proceso judicial. “Fue un gran desgaste emocional. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia”, denunció, y pidió que se mejoren las condiciones para las víctimas en el sistema judicial.

“Mis hijos están cayendo recién ahora en la gravedad de los hechos. Espero que esta condena sirva para que muchas personas que están esperando justicia puedan tener esperanza”, señaló.

En uno de los pasajes más contundentes de su declaración, la actriz reivindicó la necesidad de visibilizar la violencia sexual dentro del matrimonio: “No es no, incluso estando casada”.