Con A.L.M.A y pista

El Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo “Yoyo” Maldonado se prepara para recibir este fin de semana la séptima fecha del campeonato de A.L.M.A., marcando el segundo fin de semana consecutivo con actividad oficial gracias al esfuerzo organizativo del Automoto Club Nuevejuliense.

Entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, el escenario local recibirá a las categorías Clase 2, Clase 3, TC 1100, TC Libre y la Copa Master +50, con un parque automotor compuesto por 89 inscriptos distribuidos en 37 autos para la Clase 3, 22 en el TC 1100, 19 en la Clase 2 y 11 en el TC Libre. La actividad en pista comenzará el viernes con entrenamientos libres, continuará el sábado con clasificaciones y superclasificaciones, y culminará el domingo con las series desde las 09:00 y las finales a partir de las 11:05.

El certamen llega a su tramo decisivo con líderes destacados en cada divisional. En el TC 1100 comanda la dupla Sebastián Fernández y Nicolás Zele con 236 puntos, mientras que en el TC Libre lidera con comodidad Leonel Oliveras sumando 250,5 unidades. Por su parte, la Clase 2 tiene en la cima a Valentín Maschio con 150,5 puntos y la Clase 3 a Mauro Pitetti con 144. En paralelo, la Copa Master +50 también disputará sus fechas con Cristian Malacalza al frente en la Clase 2, José Murga en la Clase 3, Juan Porta en el TC 1100 y Alfredo Sánchez en el TC Libre.

Las entradas generales se fijaron en 20.000 pesos, el estacionamiento en 10.000, y los menores de hasta 10 años ingresarán sin cargo, contando además con servicio de gastronomía en el predio para recibir al público de toda la región.