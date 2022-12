Comunicado de la CEyS con respecto a los cortes de energía eléctrica

Sr. Asociado/usuario

A raíz de los cortes de suministro que se produjeron en los últimos días, más precisamente los días 28 y 29 del corriente, la Cooperativa, le informa que los mismos se produjeron por limitaciones en la red de transporte eléctrico provincial, cuya responsabilidad por la operación y el mantenimiento es la empresa TRANSBA S.A., limitaciones producto de un crecimiento sostenido de la demanda en nuestra área de concesión.

Esto provoca que cuando la demanda de nuestra ciudad supera los parámetros nominales de algún equipamiento del sistema de transporte (ej. transformadores en Bragado, en Pehuajó y fundamentalmente en la ET 9 de Julio) con el fin de evitar un mal mayor, la transportista en pos de preservar esa instalación, requiera restricciones de demanda de diferente nivel.

La magnitud de estas restricciones surge frente a la fuerte demanda de energía en nuestra área de concesión y varía entre otras cosas con la temperatura, la que se asocia con el uso masivo de los acondicionadores de aire instalados en los últimos años.

La CEyS con el objeto de atemperar el nivel de restricciones a contratado, a un altísimo costo para la Cooperativa, para los meses de diciembre a marzo a la empresa SECCO que al igual que los años anteriores, mediante la inyección de generación (7 MW) disminuyen notablemente el riesgo de corte por sobrecarga en el sistema.

Por otro lado, la CEyS tiene en funcionamiento otro generador el que puso en marcha todos estos días, incluso el día 26 del corriente, tratando de disminuir el nivel de restricciones el que debió permanecer en funcionamiento hasta las 23:00 hs. del día 28 evitando que las restricciones se extiendan más allá de las 20:00 hs.

Para este año también la Cooperativa, requirió al gobierno de la provincia y entendemos que así se concretará a mediados de diciembre, la inclusión de 4MW más de generación, la que se sumará a la de SECCO y a los generadores propios, intentando disminuir aún más el nivel de restricciones en caso de ser requerida.

Independientemente de eso y más allá de la desagradable situación que se nos presenta como prestadores del servicio de distribución de no poder abastecer toda la demanda requerida por nuestros socios, publicamos diariamente un cronograma de cortes, el que es totalmente dinámico dependiendo de la evolución de la demanda y mantenemos actualizado, con el objeto de que el asociado pueda prever, dentro de nuestras posibilidades, cuando se producirá el corte de energía, cortes que programamos intentando que la demanda cortada este en concordancia con la requerida y así evitar dejar usuarios sin el servicio en caso de no ser necesario.

Mas allá de lo expuesto y como lo hemos informado en distintas oportunidades, consideramos que 9 de Julio merece una solución definitiva al problema de transporte eléctrico, solución que indefectiblemente vendrá aparejada a la construcción de una nueva red de Transporte, actualmente trabajando en la red de 132 kV que vincule la estación trasformadora de 25 de Mayo con 9 de Julio y una nueva estación transformadora en nuestra ciudad,

Pedimos disculpas a nuestros usuarios que también son socios de esta Cooperativa, por las molestias causadas y nos comprometemos a seguir trabajando en pos de la solución definitiva al sistema de transporte que nos abastece.