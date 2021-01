Comunicado de Clínica Independencia a la Comunidad de 9 de Julio

Quienes conformamos el Directorio, la Dirección Médica y el cuerpo médico y profesionales de Clínica Independencia S.A. nos dirigimos a la comunidad de 9 de Julio para ponerla en conocimiento de la grave situación económica que atraviesa esta institución. Al hacerlo público, creemos que los integrantes de la sociedad nuevejuliense, una buena parte de quienes son nuestros pacientes, comprenderán que nos guía la recta voluntad de exponer la realidad de una manera clara y concisa, con la sola pretensión de que pueda ser comprendida por todos.

I.- La compleja situación generada por la pandemia de COVID-19 ha afectado, de diferente manera a los efectores de salud del sector privado. Hay Clínicas y Sanatorios que, apremiados por la situación financiera, se han visto obligados a cerrar sus puertas; de hecho, en los últimos días lo han hecho dos clínicas de ciudades vecinas, en Los Toldos y la Clínica IMEC de Junín. En estos momentos, Clínica Independencia, atraviesa una situación semejante, motivada por un alto costo operativo que no puede ser absorbido por el ingreso pecuniario que se percibe en concepto de internaciones.

II.- A los fines de poder dar una solución concreta a las diferentes demandas, Clínica Independencia, hizo un gran esfuerzo, material y humano, en diferentes órdenes: en materia edilicia, ampliando y mejorando la calidad de las instalaciones; en materia médica, instalando la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal y el Servicio de Hemodinamia, adquiriendo un nuevo tomógrafo de última generación; invirtiendo -para hacer frente a esta pandemia- en la instalación de una nueva unidad de terapia intensiva para pacientes COVID (funcionando al mismo tiempo dos terapias intensivas, una Polivalente y otra COVID). El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, en 2019, otorgaron la Clínica Independencia una categoría superior (Categoría 4). Algunas obras sociales, con mayor volumen de internación, se comprometieron al reconocimiento de esa categoría, una recategorización, lo que permitiría una mejora en los ingresos. Sin embargo, eso no ocurrió, aun cuando se efectuaron todos los trámites correspondientes para cada caso.

Otras obras sociales no han actualizado sus valores por prestaciones desde el 2019, a pesar de que los gastos sanatoriales se han incrementado notablemente. Por ejemplo, hay medicamentos que, en el último año, han sufrido un aumento de más del 1000 por ciento en sus precios.

III.- En estos momentos, la crítica situación se ha ido agudizando a tal punto que, habiendo consultados a expertos en administración sanitaria y financiera, se nos ha aconsejado proceder al cierre de la Clínica, para evitar un endeudamiento.

Entendemos que el cierre de Clínica Independencia generaría, en la comunidad, una situación extremadamente compleja, pues se trata del único efector privado para internación y práctica quirúrgica que funciona en la ciudad. Más aún, conforman el personal de planta del establecimiento 120 personas, cuyas familias quedarían sin el sustento económico.

IV.- Hemos tomado, en consecuencia, la decisión de continuar, intentando contener el déficit en un plazo de 60 días, antes de proceder al cierre. Para ello nos vemos en la necesidad imperiosa de aplicar medidas de ajuste que coadyuven a intentar perdurar más allá de esta crisis. Estas medidas –algunas de sentido drástico- involucran especialmente al cuerpo médico, que no percibirá honorarios. Contamos con la colaboración constante de nuestro personal que, en estos momentos difíciles, está poniendo su mejor esfuerzo para hacer frente a la situación.

De no suceder algo que nos permita revertir la situación, además de la aplicación estricta de las medidas concebidas, no…